Marido, esposa e sogra são presos por roubo em Mogi

LAÉRCIO RIBEIRO

Ao esclarecer, na tarde desta quarta-feira (14), o roubo na Agrícola Mya, na Rua Zeferino Vaisset, no Jardim Juliana, em César de Souza, o delegado Alexandre Batalha e os seus policiais do 3º Distrito Policial, em César de Souza, descobriram que o bandido Marcelo Valdevino da Silva, o “Pequeno”, de 33 anos, possuidor de antecedentes criminais, cometia assaltos em Mogi na companhia de sua mulher Brenda Ferreira dos Santos, de 18 anos, e também da sogra Lidineide Ferreira dos Santos, de 37 anos.

Na noite de 21 de junho, o criminoso e sua família entraram na Agrícola e se passaram por clientes, gastando R$ 200,00, mas na hora de efetuarem o pagamento, anunciaram o roubo e renderam o comerciante Fernando Owatarii, de 51 anos. O trio consumou o assalto, levando do caixa R$ 400,00 e ainda diversas mercadorias.

“Eles são perigosos, agiam no comércio em Mogi, na ocasião residiam em Guarulhos, mas passaram a morar na Vila Natal, em Mogi, para cometer assaltos”, disse o delegado Alexandre. Ele pediu à Justiça a prisão da família.





Marcelo e Brenda foram capturados em 22 de agosto, na Vila Natal, por uma equipe do Garra/Dise. Na ocasião, levava no seu carro uma pistola automática, de calibre ponto 40, provavelmente, roubada, o que o levou a ser autuado em flagrante. O casal teve a prisão preventiva decretada por roubar R$ 70 mil em peças de roupas da loja Rosa Pimenta, no Centro de Mogi, em 19 de julho. A equipe com “Toninho”, Nilson Barbosa, Luiz Claro e Rogério Moura, do Distrito Central, ainda apurou que Marcelo assaltou uma farmácia, no Bairro do Socorro.