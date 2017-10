Cidades

CARLA OLIVO

Boliviana da Cidade de Sucre e brasileira naturalizada, Maria Patrícia Saavedra Alabarce, a Baby, se considera mogiana de coração. Aqui se formou cirurgiã dentista na primeira turma na Faculdade de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), conheceu o marido, o arquiteto e empresário José Roberto Castro Alabarce, formou família, fez sua carreira como cirurgiã dentista nas áreas de saúde pública municipal e estadual – onde se aposentou -, lecionou 18 anos no ensino superior, e se dedica ao voluntariado. Filha dos também bolivianos Hernan Saavedra e Maria Herrera de Saavedra, ela chegou ao Brasil aos 3 anos e passou a infância e juventude em Santos. Lá estudou do primário ao colegial no Colégio Stella Maris, até chegar a Mogi em 1969 para cursar Odontologia e também se especializar em Radiologia e Saúde Pública. Em 1978, na segunda gestão do ex-prefeito Waldemar Costa Filho, começou a trabalhar como dentista no antigo Ambulatório Municipal, no Alto do Ipiranga, até que a unidade foi extinta, em 1980. Aprovada em primeiro lugar no concurso público de 1991, atuou no Centro Esportivo do Socorro e ficou 18 anos no Caic da Vila Lavínia, até a aposentaria. Paralelamente, acompanhou os alunos de Odontologia nos atendimentos à comunidade realizados em unidade volante. Em 2005, deu continuidade ao trabalho voluntário iniciado nos tempos de Colégio, ainda em Santos, e ingressou na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mogi. Logo descobriu que estava com a doença e ali recebeu a retaguarda emocional para enfrentá-la, juntamente com o apoio da família. Curada após sete anos de tratamento, ela hoje preside a entidade, que inova com serviço direcionado ao público infanto-juvenil. Na entrevista a O Diário, Baby conta histórias vividas na Cidade:

Por que o apelido Baby?

Nem minha mãe sabia, porque desde bebê sempre me chamaram assim e ficou, mesmo na escola em Santos e quando cheguei em Mogi. Não tenho costume de ouvir me chamarem de Maria Patrícia. Minha mãe só me chamava assim quando estava brava.

A senhora é boliviana. Por que a família veio para o Brasil?

Minha família é de Santa Cruz de la Sierra. Meu pai era engenheiro químico, especialista em asfalto e trabalhava em uma refinaria de asfalto. Houve golpe de estado na Bolívia e nossa casa foi invadida por rebeldes. Como um tio estava no Rio de Janeiro e conheceu um americano que estava construindo usina em Cubatão, meu pai viu a oportunidade de sair daquela política hostil. Viemos para cá e o projeto dele era ficar apenas dois anos, mas acabamos ficando e voltando à Bolívia apenas a passeio.

Como foi a chegada aqui?

Eu tinha 3 anos e fui criada em Santos, onde tive uma infância maravilhosa, tranquila e com as melhores oportunidades. Estudei do primário até o colegial no Colégio Stella Maris, das cônegas de Santo Agostinho, que eram freiras maravilhosas, e tínhamos um currículo enriquecido, com aulas em período integral, incluindo música religiosa, francês, inglês, trabalhos manuais, educação física, entre outras disciplinas. Santos foi uma bênção e tinha uma vida cultural bastante rica.

Quando a senhora veio para Mogi?

Nunca tinha ouvido falar em Mogi, até que a Emília Coutinho Marques, uma colega de colégio em Santos, veio fazer a Faculdade de Medicina aqui e viajei para cá a fim de visitá-la. Era a época de início da Faculdade de Odontologia em Mogi, mas meu sonho mesmo era estudar Sociologia. Só que na época, estrangeiros como eu não podiam cursar nada que fosse ligado a ideias e a USP (Universidade de São Paulo) era o centro da efervescência neste sentido. Mas como também gostava da área da saúde, vim para Mogi em 1969 e me formei na primeira turma de Odontologia da UMC (Universidade de Mogi das Cruzes), onde também fiz especialização em Radiologia e Saúde Pública.

Como era a Cidade?

A Cidade terminava na Santa Casa, depois era só mato. O Pombal havia sido recém-construído e depois havia apenas quatro casas de engenheiros da Aços Anhanguera. Ainda não havia nada no Mogilar, mas ao lado da Igreja Matriz (Catedral de Santana) ficava a lanchonete Yuki, onde eu ia tomar chá, já que estava acostumada com o clima quente de Santos e morria de frio aqui. Aliás, parece que antigamente fazia mais frio em Mogi do que hoje, havia neblina todos os dias pela manhã e no final da tarde e até gelo no para-brisa dos carros.

A senhora conheceu o marido nos tempos de faculdade?

Quando vim para Mogi, morei primeiramente na pensão da dona Aurora Jamacaru, com minha amiga Margarida, que já estava aqui, e a Maria Cecília, que também veio de Santos estudar Medicina na Cidade, e a Dulce, que assim como eu se mudou para cá a fim de cursar Odontologia. Depois de um ano, fui para a pensão da dona Zilá Malerbo, mãe da Sônia Knippel, e em seguida, morei com o senhor Tufi Andere, dona Cleonice e a filha deles, Manira, até me formar. Foi nesta época, quando estava no terceiro ano da faculdade, que conhecei o meu marido, porque também vieram morar na casa do seu Tufi, duas amigas de Santos que, assim como o José Roberto, estudaram Arquitetura. Então, nos conhecemos por meio estas amigas em comum, namoramos cinco anos, nos casamos em Santos, na Capela Nossa Senhora dos Navegantes, e moramos em Mogi.

Qual foi seu primeiro emprego?

Em 1978, na segunda gestão do ex-prefeito Waldemar (Costa Neto), comecei a trabalhar como dentista no antigo Ambulatório Municipal, no Alto do Ipiranga. Saí em 1980, quando ele foi extinto, mas em 1991 retornei após ser aprovada em primeiro lugar no concurso público. Trabalhei no Centro Esportivo do Socorro e no Caic da Vila Lavínia, onde havia o Setor de Saúde, com pediatria, dentista, ultrassonografias e diagnósticos por imagens. Lá fiquei 18 anos, até me aposentar. Sinto falta deste trabalho, onde eu e a também cirurgião dentista Maria Helena conseguimos que a escola tivesse o menor índice de cárie da Cidade comparado até mesmo com escolas particulares. Paralelamente ao trabalho na saúde pública municipal e estadual, lecionei 18 anos no curso de Odontologia da UMC, acompanhando os alunos nos atendimentos à comunidade. Saíamos com a unidade volante para atender fora da faculdade.









Hoje, qual sua avaliação da saúde pública na Cidade?

Gosto muito de tudo o que envolve a saúde pública e sinto que Mogi está no caminho certo para oferecer atendimento de melhor qualidade, mesmo sabendo que isso demanda questões que não estão apenas nas mãos da Prefeitura.

Quando teve início seu envolvimento com a Rede de Combate ao Câncer?

Em 2005, quando já estava aposentada como funcionária pública e também não trabalhava mais na faculdade, comecei a atuar na Rede de Combate ao Câncer. Mas meu envolvimento com o voluntariado vem desde os tempos do colégio em Santos, onde ajudava no ALA (Auxílio ao Litoral de Anchieta). Alunos e freiras colaboravam na assistência à população carente do Litoral Sul de lá. Depois, quando cheguei aqui, fui procurar a Santa Casa de Mogi e fazia voluntariamente a tipagem sanguínea do Banco de Sangue do hospital, quando o administrador era o Frei Inácio de Jong, que depois foi secretário de saúde do ex-prefeito Waldemar. Ainda nesta área, como meu marido é maçom, trabalhei com as filhas de Jó, que são as filhas dos maçons, e no grupo Fraternidade da Loja Maçônica. Em seguida, entrei na Rede de Combate ao Câncer, descobri um câncer e este apoio que recebi das voluntárias foi minha retaguarda. Não fosse esta ajuda emocional, minha ginecologista Tânia Cupaiollo e os médicos Agliberto Barbosa de Oliveira, da Santa Casa de São Paulo, e Paulo Villas Boas Ferreira, que fez a quimioterapia, não estaria aqui, porque a mamografia, ultrassom e primeira biópsia foram inconclusivos. A única sorte de enfrentar a doença e se salvar é conseguir diagnosticá-la no início e só consegui isso pela competência deles. Também tive muito apoio da minha família para enfrentar tudo.

E hoje?

Após sete anos de tratamento, estou curada, graças a Deus e tenho um grande sentimento de gratidão, por isso começo todos os dias agradecendo a Deus pela oportunidade de poder acompanhar meu neto crescer. Mas não acho justo ter tido acesso ao diagnóstico precoce, logo no início da doença, assim como aos serviços de saúde, e ver outros que não têm esta mesma oportunidade. Isso me choca, me revolta. O acesso aos serviços de saúde ainda é difícil, principalmente àqueles que não possuem convênios médicos e dependem do SUS (Sistema Único de Saúde). Por isso é importante lembrar que esta doença não escolhe raça, credo, cor, condição econômica… Sempre penso que se puder fazer um pingo do que tive por alguém, quero fazer. E embora não tenhamos outros casos na família, meu irmão Hernan (Saavedra Herrera), que mora no Rio de Janeiro e é engenheiro civil aposentado, está lutando contra um câncer e vai passar pela segunda cirurgia.

Como é o trabalho da Rede de Combate ao Câncer em Mogi hoje?

Estamos felizes com o lançamento da Rede Infanto-Juvenil Eugênia Atuí, em homenagem à filha da dona Guiomar, que dá nome à Rede de Combate ao Câncer de Mogi. Ela sempre acompanhou o trabalho da mãe, comandou o antigo Clube do Siri, e deu continuidade às atividades da Rede quando dona Guiomar morreu. A Rede Infanto-Juvenil vai atuar na prevenção do câncer de colo do útero e combate ao vírus HPV, já que a vacinação não foi efetiva e várias doses venceram e foram descartadas. É preciso conscientizar as pessoas de que por meio da vacinação não se contrai a doença, o governo não gasta com isso e tem condições de atender outros que precisam de atendimento. Estamos plantando esta semente que vai germinar. Hoje, além da prevenção, a Rede de Combate ao Câncer também atua no fornecimento de alimentação, medicamentos, fraldas, complementos alimentares, materiais hospitalares, entre outros, a pacientes carentes. Com o MC Dia Feliz, conseguimos comprar, primeiramente, um veículo de sete lugares para levar as crianças da Região para tratamento no Tucca, no Hospital Santa Marcelina de Itaquera, já que não há atendimento de oncologia pediátrica no Alto Tietê. Agora, adquirimos outro, com 15 lugares, também com a verba do MC Dia, para ampliar este serviço. Atualmente são 98 crianças em transporte e 80 pacientes adultos atendidos pela Rede.

Quais eventos são realizados durante o ano?

Vivemos de eventos e temos a subvenção de R$ 3,8 mil mensais da Secretaria Municipal de Saúde. Neste domingo (hoje) faremos o Leitão de Gravata, a partir do meio-dia, no Clube Náutico Mogiano, em parceria com o chef Adam Al Garcia e a turma do futebol do professor Ikeda. De 21 a 23 de novembro, das 14 às 22 horas, haverá a Feira de Artes, Gastronomia e Moda, no Clube de Campo, em homenagem à voluntária Maria Altamira Lina Moriconi Garcia Alabarce, que faleceu recentemente. Durante o ano, fazemos outros eventos como cafés, jantares, bazares, tarde de bolos e doces, entre outros, para arrecadar verbas.

Nestes anos de voluntariado, há histórias que ficaram marcadas?

Sempre há histórias que ficam marcadas e toda perda de pacientes é sofrida, mas recentemente houve uma que nos tocou muito porque nos aproximando bastante da paciente e estávamos nos preparando para a compra da primeira prótese para esta menina, de 9 anos, a Julia, que teve câncer ósseo e perdeu a perna direita. Mas no final do ano passado, ela teve uma queda forte em sua resistência e faleceu em 23 de dezembro, antevéspera de Natal. Foi muito triste.