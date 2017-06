Marcus Melo tem boas notícias para comemorar

Informação

Após haver sido citado pelo jornal Valor Econômico, no último final de semana, como um dos nomes do PSDB com cacife político para entrar na disputa pela sucessão de Geraldo Alckmin no comando do governo estadual, o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, continua recebendo boas notícias. As mais recentes, dignas de comemoração, vieram de uma pesquisa de opinião produzida por uma empresa especializada, que pousou sobre a sua mesa de trabalho, encomendada por um empresário da Cidade. Segundo apurou a coluna, a consulta popular buscou saber a opinião da população de Mogi a respeito do trabalho de Melo durante os primeiros cinco meses do atual governo. A pesquisa, que ouviu 948 pessoas, avaliou inicialmente o índice de aprovação da administração. Segundo os resultados, 60% dos pesquisados aprovaram o governo, 24% desaprovaram, enquanto 16% disseram que não saberiam avaliar o atual mandato do prefeito. Outro ponto da enquete buscou captar de que maneira os mogianos estão avaliando o governo de Marcus Melo. Os resultados indicam que 44,31% consideraram o governo ótimo e bom; 31% acharam regular; 14,77% ruim ou péssimo; enquanto 9,69% dos ouvidos pelos pesquisadores disseram que não sabiam avaliar a performance do prefeito no comando do Município. No geral, resultados que foram considerados positivos por assessores de Melo, levando em conta as dificuldades enfrentadas no começo de governo, em razão, principalmente, da atual crise econômica. Num comparativo com avaliações semelhantes, feitas com prefeitos de outras cidades do Interior de São Paulo, a situação de Melo é considerada privilegiada.

Sugestão

A propósito do processo de reforma e modernização do prédio da Prefeitura Municipal, a leitora Terezinha Borges faz um comentário pertinente: por que, até agora, não se implantou um serviço de cópias xerográficas junto ao Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC)? “Quem necessita tirar ‘xerox’ precisa atravessar, na ida e na volta, as duas pistas da movimentada Avenida Narciso Yague, verdadeiro sacrifício para os idosos. Como até elevador a Prefeitura já tem, não custa muito oferecer mais este serviço ao público”, diz Terezinha.

No PSD

O site oficial do PSD nacional deu destaque para uma notícia divulgada pelo vice-prefeito de Mogi, Juliano Abe, mostrando como o programa de reciclagem de lixo implantado há quatro anos no Município, em conjunto com uma agência de cooperação japonesa, vem servindo como referência para outras cidades da Região. O site mostra Abe repassando informações do projeto para a Prefeitura de Suzano.

De Mogi

A coluna de Ancelmo Gois, uma das mais lidas do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, informou ontem: “Menina de Laço, de acessórios infantis, chega esta semana ao Barra Shopping e ao Shopping Tijuca”. A “Menina” é uma empresa mogiana que vem conquistando os shoppings da Capital e Campinas, mas que agora chega a dois grandes centros cariocas. À frente, as amigas e sócias Clarissa Ornellas e Clarice Rebouças.

Na UTI

Após intenso combate a uma bactéria difícil de ser controlada, os médicos da UTI do Hospital do Coração, em São Paulo, estão se preparando para retirar o empresário mogiano Claudio Costa do estado de inconsciência em que se encontra nas últimas semanas, em razão de problemas respiratórios. Sinal de que o paciente vem reagindo positivamente ao tratamento. A princípio, Costa foi diagnosticado como portador da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (Sara), uma insuficiência respiratória grave, associada a outras complicações.

Cotidiano



Frase

O PSDB não fará nenhum movimento agora no sentido de sair do governo.

José Serra (PSDB), senador, anunciando a decisão do partido de permanecer ao lado do governo do presidente Michel Temer