Marcus Melo promete cinco novas viaturas para a Guarda Municipal

Cinco novas viaturas modelo SUV irão reforçar a frota da Guarda Municipal. A Prefeitura de Mogi das Cruzes, segundo o prefeito Marcus Melo (PSDB), está finalizando a compra dos veículos. A informação foi divulgada por ele nesta quarta-feira (8), durante entrevista à TV Diário, na qual ele também destacou a melhor distribuição do efetivo nos bairros e a aprovação, com apoio da Câmara, da legislação que prevê armar a corporação, além da parceria permanente com as polícias Civil e Militar.

Melo lembrou que a segurança pública é, de acordo com a legislação federal, uma atribuição do Governo do Estado. Mesmo assim, a Prefeitura oferece apoio logístico e financeiro às polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária. Como exemplo, a Administração Municipal complementa mensalmente o salário de policiais de todas essas corporações. Somente em dezembro de 2016, foram destinados R$ 357.635,64 a 984 policiais.

“Mesmo durante a campanha eleitoral, já era possível perceber a preocupação da população com a segurança”, disse Melo, acrescentando que essas medidas são uma resposta à demanda apontada pelos mogianos. A Prefeitura possui 283 câmeras instaladas em toda a Cidade e uma central de monitoramento que funciona 24 horas. Entre os crimes solucionados pela Polícia Civil da Cidade, 70% acontecem a partir de imagens fornecidas pelas câmeras.

O prefeito também falou sobre a área de transportes e afirmou que a população pode colaborar com o trabalho de fiscalização, informando situações como atrasos e quebras por meio da Ouvidoria, no telefone 156. Em 2016, as duas empresas receberam 696 multas e este ano já foram aplicadas 117 autuações do tipo.

Na área de educação, Melo lembrou que as aulas foram retomadas na última segunda-feira, para um total de 45 mil alunos, sendo 25 mil em período integral. São 206 unidades escolares na Cidade. Foram construídas 65 creches nos últimos oito anos e criamos mais de 9 mil vagas. As inscrições serão abertas de 6 a 10 de março. Os interessados devem procurar a creche mais próxima de sua casa ou obter mais informações pelo telefone 4726-1329.