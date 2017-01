Marcus Melo promete austeridade fiscal

Cidades

Com o reforço de frases ouvidas durante a campanha eleitoral “sei o que precisa ser feito, e sei como fazer” e “montei um time de bem, ficha limpa, transparente”, e o anúncio de austeridade fiscal, “vamos ser implacáveis no controle dos gastos e na redução das despesas” o prefeito Marcus Melo (PSDB) tomou posse na tarde de domingo, no plenário da Câmara. Também assumiram os cargos os 23 vereadores eleitos e o vice-prefeito, o exvereador Juliano Abe (PSD).

A transmissão do cargo de Marco Bertaiolli (PSD) para Melo e a apresentação do novo secretariado aconteceram no Cemforpe, no Mogilar.

Nos dois eventos, Marcus Melo prometeu ser um prefeito competente e admitiu que os esforços serão redobrados para debelar as atuais crises econômica, política e de valores. “A produção e o consumo encolheram, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) diminuiu 6%, o que obrigará a todos os gestores brasileiros a fazerem mais com menos”.









Administrador de empresas e advogado, ele assumiu o compromisso de manter nos trilhos a Cidade de 450 mil habitantes. “O País atravessa uma crise sem precedentes e a mazela mais dura é o desemprego que machuca 12 milhões de brasileiros, muitos deles aqui em Mogi… Vamos atravessar períodos difíceis e isso exigirá ainda mais criatividade e transparência”.

Disse ainda “Mogi não pode parar”. E assegurou a continuidade de obras (o túnel 1 do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio e a Avenida das Orquídeas), a expansão de creches, da melhoria do saneamento básico, com a ampliação das redes de água e de esgoto “que também geram empregos”, e das Guardas Rural, Familiar (para o comprimento da Lei Maria da Penha) e Escolar.

Quando à gestão financeira, confirmou o corte de gratificações a comissionados, sem especificar valores. “Um bom prefeito precisar ser corajoso e ousado, não pode se valer de limites administrativos para justificar omissões ou evitar cobranças por parte da população”, depois de sublinhar, “não vai ter essa história de isso é coisa do Governo do Estado ou Federal. Se é problema dos mogianos, é problema do prefeito também”.

Destacou ter um “time do bem” e a disposição do diálogo com o Legislativo. “O futuro depende de cada um de nós, vamos trabalhar todos os dias para Mogi ser melhor para se viver”.

Num discurso fora do protocolo, na Câmara, o ex-prefeito Marco Bertaiolli citou o papa Francisco na defesa da política. “Vivemos um momento de descrença, mas repito o que disse o papa, ‘denegrir a atividade política é um grande equívoco’. É só pela política que é possível melhorar a vida das pessoas”.









Após lembrar a fugacidade do período, “quatro anos são um vento no tempo da história”, desejou sucesso aos empossados e ponderou que a condução dos rumos da Cidade fica mais fácil quando é feita por quem gosta da Cidade. “Mogi precisa muito de cada um dos senhores”.

Aplausos

Na Câmara, a primeira sessão do ano elegeu o pastor Carlos Evaristo presidente do Legislativo (veja matéria à página 2). Na posse, 16 reeleitos e 7 novos parlamentares, sendo que dois já tinham exercido mandato. Todos entregaram os envelopes com as declarações de bens e repetiram o compromisso do cargo. Eram mais aplaudidos os que estão de chegada ao Legislativo. (Eliane José)