Marcio Pial faz curta temporada com ‘Uma Viagem aos Anos 80/90′ em Mogi

O humorista e dançarino Marcio Pial estará em cartaz com o show ‘Uma Viagem aos Anos 80/90′ no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Ele se apresenta neste sábado (10), às 20 horas, e nos próximos dias 17 e 24, no mesmo horário. A proposta do artista é promover um resgate cultural por meio do humor.

“O espetáculo passa uma mensagem muito positiva ao falar às novas gerações sobre as brincadeiras, os ícones do pop e o universo da periferia nos anos 80 e sua forma de dialogar com o mundo”, ressalta Pial que utiliza quadros de dança, música, circo, televisão e cinema nesse ‘diálogo’.





Um dos diferenciais deste show de stand up é a presença do DJ Pantera tocando ao vivo. “Uma Viagem aos Anos 80/90” conta, ainda, com a participação do humorista Chocolate Boy. Pial lembra que o resgate da forma de viver anterior à revolução tecnológica também emociona um público mais maduro, afinal, recordar é viver.

A veracidade do repertório impressiona e a explicação está no fato de ter sido extraído da vivência pessoal do humorista, que demonstra amplo domínio do improviso e muito conforto entre a original fusão de linguagens que são a base desse show. “Uma Viagem aos Anos 80/90” vem envolvendo e emocionando plateias na cidade de São Paulo e fora do Estado de São Paulo. Aliás, o artista mogiano tem viajado pelo País com esse espetáculo. Recentemente, participou pelo segundo ano do festival ‘Risadaria’, evento que é referência no humor.

Marcio Pial, que também é palhaço e coreógrafo, trabalhou com grandes companhias de circo e teatro como Circo Fractais, Cia K, Circo Escola Picadeiro, Pia Fraus, Parlapatões e circo Roda Brasil, com o qual viajou pelo País. Também tem participações nos longas ‘Acquaria’ de Sandy e Junior, ‘Linha de Passe’ de Walter Salles, ‘Acorda Brasil’ de Sergio Machado, além de trabalhos para emissoras de televisão.

Os ingressos antecipados à venda na café do Centro Cultural saem a R$ 20,00, sendo o valor integral R$ 30,00 e a meia-entrada R$ 15,00. O endereço é Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360. Informações sobre o espetáculo pelos telefones 9 9579 1642 e 4798-6988.