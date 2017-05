Mapeando o território de 2018

Artigos

Gaudêncio Torquato

O Brasil é mesmo imprevisível. Quando os sinais apontavam para um resgate da economia, eis que o Senhor Imponderável faz uma visita. De repente, a subida da montanha dá lugar a um gigantesco precipício. O país começa a maior crise política da contemporaneidade, que abriga a delação dos irmãos Batista, donos da JBS, com base na gravação de uma conversa com o presidente da República, cujo teor ensejou decisão do juiz Edson Fachin, do STF, de apurar eventuais desvios de conduta cometidos por Sua Excelência na interlocução mantida com o empresário Joesley.

O contencioso formado energiza a sociedade, intensifica a polarização, e mobiliza os três Poderes da República, que deverão se posicionar. Um oceano de incertezas se abre: renúncia do presidente? Impeachment? Cassação da chapa Dilma-Temer pelo TSE? Quem pode ser eleito para substituir o presidente em eventual vacância? Que regras devem ser mudadas para se propiciar eleição direta?

Os acontecimentos farão desaguar seus resultados sobre o pleito político de 2018. As oposições não se conformam de ter perdido o poder com o impeachment da presidente Dilma. A situação tem dificuldade de formar um pacto de união. Veremos, seguramente, uma das mais contundentes batalhas eleitorais.

O embate se desenvolverá sob o signo de mudanças. É visível a determinação dos maiores grupamentos da sociedade de mudar o status quo na esfera da política.

Parcela do eleitorado – uma minoria – se posiciona no patamar mais tradicional, assumindo postura conservadora. Em outra ponta, grupos de posições radicais, distanciando-se até de bandeiras históricas defendidas pela esquerda. Distanciando-se dos extremos, uma fatia social fixará no meio da pirâmide sob uma muralha mudancista, mas ancorada por vigas da marca social-liberal. As forças do mercado darão o tom. Reformas na política e no campo dos tributos serão apregoadas.

O discurso político de 2018 será impregnado por demandas regionais. A consequência aponta para a distritalização do voto. Veremos a luta das regiões por recursos, movimentos comunitários reivindicatórios.

O velho discurso estará saturado. A disposição dos brasileiros se inclina para Zaratustra, o profeta de Nietzsche, com sua verve: “novos caminhos sigo, uma nova fala me empolga: cansei-me das velhas línguas. Não quer mais, o meu espírito, caminhar com solas gastas”.

Gaudêncio Torquato é jornalista e consultor político e de comunicação.