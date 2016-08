Mãos à obra!

Comentários (0) Editorial, Opiniao Like

É alto o passivo deixado por empresas fechadas em diversos bairros de Mogi das Cruzes. Entre imóveis, de grande e médio porte, estão os completamente detonados ou em fase de deterioração, e os fechados mais recentemente, igualmente inutilizados. O Diário percorreu alguns desses pontos, na última sexta-feira, para lembrar de uma demanda que muito preocupa a vizinhança dos esqueletos vazios, pouco vigiados e cuidados.

Além da grave desvalorização imobiliária da vizinhança, essas instalações são super mal vistas porque atraem vândalos e desocupados, fazem proliferar o mato e animais peçonhentos. Não raro, são alvo de queimadas e outras invasões.

Após o fechamento de uma indústria, as principais reações sentidas são econômicas. Há uma baixa de empregos diretos e indiretos, em particular, no entorno delas, lanchonetes, bares e outros pequenos negócios movidos por uma atividade industrial, e na arrecadação de impostos.

Depois disso, há algo mais preocupante – a incerteza sobre o futuro do espaço, principalmente, quando a atividade ali desenvolvida tinha algum potencial de contaminação do solo. Não é qualquer outra atividade que pode ser desenvolvida no mesmo local, o que limita as alternativas de uso e ocupação.

Vizinhos são os grandes prejudiciais, mas toda a Cidade perde com um fim de uma empresa. E esse processo de abertura e fechamento de indústrias de todos os portes requer um bom diálogo entre o poder público e a iniciativa privada.

O que fazer com esses imóveis vazios? Há alguns fechados há mais de 40 anos? Até quando, eles vão assombrar Mogi?

Ainda enfrentamos os reflexos da grave crise econômica e política, mas analistas começam a ver o céu azular na engrenagem financeira. De olho nessa perspectiva, é hora de o governo municipal voltar a atenção para esses prédios fantasmas.

Um dos últimos sucessos desse segmento foi anunciado no semestre passado com compra das dependências da antiga fábrica de fraldas e produtos higiênicos do Distrito de César de Souza pelo grupo Fame, que tem uma unidade em Sabaúna.

Outras iniciativas semelhantes precisam ser tocadas para colocar ponto final no pesadelo vivido por quem mora ao lado de tantos outros prédios parados: Foseco, no Rodeio, Gutterman, em Braz Cubas, Griffith, em César de Souza, Papel Bandeirante, na Ponte Grande, e etc.

Temos verdadeira convicção: com vontade e empenho político muito pode ser feito para diminuir o passivo deixado por essas empresas.