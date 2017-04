Manutenção do Semae vai deixar 117 bairros sem água nesta quarta-feira em Mogi

DESTAQUE

A captação de água pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) será interrompida nesta quarta-feira, das 6 às 13 horas, afetando o abastecimento a moradores de 117 bairros, totalizando 92 mil ligações. A medida é necessária para que a substituição de uma válvula na torre de amortecimento unilateral (TAU), estrutura que integra a Estação de Captação e Recalque 2 (ECR-2), no Rio Tietê. A previsão é de que o serviço seja normalizado à noite ou durante a madrugada de quinta-feira.

Como ocorre em todas as paralisações do abastecimento, o Semae pede aos moradores que utilizem água de forma racional, reduzindo o tempo de banho, evitando lavar carros e quintais e combatendo o desperdício ao executar as tarefas domésticas indispensáveis como a lavagem de louças e roupas.

Quem possui caixa d’água em casa não sentirá os efeitos da paralisação. Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do fornecimento de água, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas, onde é necessário mais tempo para que o abastecimento seja normalizado.

A reservação de 200 litros diários para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para ao menos mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas, mesmo sem fornecimento de água da rua.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.

Os bairros afetados com a interrupção do abastecimento amanhã são:

Alto da Boa Vista

Alto do Ipiranga









Altos da Glória I e II

Botujuru

Braz Cubas (parte)

Caminho do Mar

Caputera

Centro

Centro Cívico

Chácara Das Flores

Cidade Jardim





Conjunto Habitacional Ana Paula

Conjunto Habitacional Nova Bertioga

Conjunto Habitacional São Sebastião

Conjunto Habitacional Seki

Conjunto Habitacional Thaysa

Conjunto Habitacional Toyama

Conjunto Habitacional Vereador Jefferson da Silva

Conjunto Residencial Álvaro Bovolenta

Conjunto Residencial Cláudia

Conjunto Residencial Cocuera

Conjunto Residencial Jardim Maricá

Conjunto Residencial Jardim São João

Conjunto Residencial Vila da Prata

Estância dos Reis

Jardim Aracy

Jardim Avenida

Jardim Bela Vista

Jardim Camila

Jardim Cíntia

Jardim Coqueiro

Jardim das Bandeiras

Jardim Juliana

Jardim Jussara

Jardim Maricá

Jardim Natalie

Jardim Náutico

Jardim Paulista

Jardim Ponte Grande

Jardim Primavera

Jardim Rodeio

Jardim Rubi

Jardim Santa Carolina

Jardim Santista

Jardim São Francisco

Jardim São Pedro

Jardim Veneza

Jardins do Paraíso

Lagoa Seca

Loteamento Alvorada

Loteamento João Paulo Arruda

Loteamento M’Boigy

Loteamento Morada do Sol

Loteamento Municipal

Loteamento Rio Acima

Nova Estância

Nova Mogilar

Núcleo Proletário

Parque Monte Líbano

Parque Morumbi

Parque Ponte Grande

Parque Residencial Itapeti

Parque Santana

Real Park Jardim do Colégio

Real Park Mogi

Residencial Algarve

Residencial Fazenda Rodeio (Bella Cittá)

Residencial Granja Anita

Residencial Nair

Residencial Santana

Residencial Veredas

Sabaúna

Shangai

Socorro

Sud Menucci

Vila Andrade

Vila Áurea Maria

Vila Avignon

Vila Brasileira

Vila Caputera

Vila Celeste

Vila Chinesa

Vila Cidinha

Vila Estação

Vila Flávio

Vila Horizonte

Vila Industrial

Vila Ipiranga

Vila Jafet

Vila Mathias

Vila Melchizedec

Vila Mogilar

Vila Mogi Moderno (parte)

Vila Moraes

Vila Nancy

Vila Natal

Vila Nova Aparecida

Vila Nova Socorro

Vila Nova União

Vila Oliveira

Vila Oropó

Vila Oroxó

Vila Panorama

Vila Partênio

Vila Paulista da Estação Baixa

Vila Pauliceia

Vila Pomar

Vila Ressaca

Vila Rubens

Vila São Francisco

Vila São João

Vila São Paulo

Vila São Sebastião

Vila Sarah Avignon

Vila Socorro Velho

Vila Suíssa

Vila Victória