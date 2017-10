Manter qualidade da merenda com corte de verbas é desafio para secretária de Mogi

QUADRO DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Manter a qualidade da merenda escolar, mesmo que com menos recursos, é atualmente o desafio da Secretaria Municipal de Educação. A afirmação foi feita, ontem, pela titular da Pasta, Juliana Guedes, em audiência pública de prestação de contas do setor. O deficit deste ano já era esperado, mas a secretária garante que conseguiu superar. Agora, a missão é fazer com que o fato não se torne um problema.

“Na verdade a gente conseguiu combater o fantasma da crise econômica e agora o nosso desafio é continuar dando conta do recado”, ponderou Juliana. Ela dá o mérito à equipe responsável pela área que criou indicadores de qualidade e identificou uma grande quantidade de desperdício. “Se a gente está jogando fora a comida, jogamos fora também o dinheiro. Então, fazemos controle do desperdício e de adequação do cardápio que possibilitaram que mesmo que a verba fosse reduzida, a gente conseguisse dar conta do recado”, falou.

Mesmo recebendo verba do Governo Federal, a alimentação dos alunos depende também de dinheiro dos cofres do Município, proveniente do pagamento de impostos. “Nós falamos desta crise no sentido de que se a pessoa está desempregada, vai contribuir menos e, consequentemente, a merenda receberá uma verba menor”, explicou Juliana. Durante a audiência, ela revelou que as despesas com a Educação na Cidade alcançaram R$ 153 milhões até o segundo quadrimestre deste ano, o equivalente a 30,92% da arrecadação municipal. O número é superior aos 25% exigidos pela Constituição Federal.

Violência

Até agosto estavam matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental um total de 44.914 alunos. As 206 escolas da rede municipal são destinadas a crianças de até 10 anos de idade. Por isso, Juliana explica que os casos de violência acabam não sendo um grande problema para a Pasta. “É claro que não é um assunto esquecido por nós e, então, investimos em informações deste tipo para os professores. Mas por conta da faixa etária e do relacionamento que o aluno dessa idade tem com seu professor e a intimidade que ele tem com aquele espaço, a violência acaba não acontecendo. Quando ele cresce, acho que se torna um problema maior”.

Futuro

Do total de matrículas de agosto, 21.638 são referentes ao período integral. A modalidade de ensino pode passar por uma reformulação curricular, que ainda está sendo estudada. “Esta possível mudança não tem a ver nem com a quantidade de horas e permanência dos estudantes nas escolas. Seria uma readequação muito mais até nessa perspectiva de ‘o que mais a gente pode fazer pelas crianças?’ Então, seria ampliar a visão. Não diminuir, nem retirar nada. É ampliar a visão da formação dentro da escola de tempo integral. Apesar da qualidade já ser bacana, a gente quer otimizar esse tempo que eles ficam dentro da escola. Mas ainda são estudos, não temos nada certo”, concluiu a secretária.

Titular da Educação garante creche a crianças de 4 e 5 anos

Com as férias de dezembro se aproximando, a preocupação passa a ser com o início do próximo ano letivo. Os boatos sobre fim do Infantil III e IV – destinado a crianças de 4 e 5 anos – dentro das creches municipais e subvencionadas começaram há uns meses, o que causou certo desespero. O fato já foi negado pela secretária Municipal de Educação, Juliana Guedes, que voltou a fazê-lo, ontem, na audiência pública do setor. Ela garante que apenas uma unidade poderá deixar de contar com o Infantil IV, por falta de espaço físico.

Por lei, o período integral em creches é obrigatório para crianças de zero e três anos. Mantendo todos os alunos o dia inteiro na instituição de ensino, o número de vagas destinadas aos mais novos acaba diminuindo. “Muitas creches chegaram a nos pedir o fim dessas turmas, pelos mais diversos motivos. Em outras unidades essas salas não acabarão, mas estamos finalizando os estudos para ver o que será feito. Em novembro eles estarão concluídos”, explicou a titular da Pasta.