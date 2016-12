Manifestantes realizam ato durante visita de Temer a Mogi

QUADRO DESTAQUE

Manifestantes protestaram em frente ao condomínio Ypê, que recebeu a solenidade com o presidente da República Michel Temer (PMDB), ontem pela manhã, em Mogi. Algumas pessoas foram agredidas por homens a serviço da Presidência. À tarde, vídeos e relatos espalharam-se pelas redes sociais.

A professora Inês Paz, ligada ao PSOL, partido de esquerda que confronta a gestão Temer, afirmou que a ação dos agentes foi desmedida. “A partir da ordem de alguém, esses jovens nos agrediram. A Presidência colocou grades que nos impediam de chegar perto do local, mas nós fizemos um protesto pacífico, sem confronto. O confronto foi por parte deles. Foi uma atitude covarde ordenada pelo golpista. Ele diz que não é golpista, diz que valoriza a democracia, mas não aceita críticas. Que tipo de governante faz isso? A gente vai juntar os vídeos e fazer uma queixa no Exército Brasileiro e na ouvidoria da Polícia Militar porque eles viram a agressão e não interviram”, disse.









Lívia Barros, professora e cantora, foi agredida por alguns jovens que trabalhavam na segurança do local. Ela teve os óculos quebrados e recebeu diversas unhadas. “Fomos protestar de forma pacífica. Estávamos na rua para ver o Temer passar no carro e mostrar o cartaz de ‘Fora Temer’. Alguns dos caras já vieram para cima da gente de forma truculenta. Eu disse que era mulher e só permitiria ser revistada por uma policial mulher. Um deles arrancou os óculos do meu rosto, jogou no chão e pisou nele. Tenho cinco graus de miopia. É algo inaceitável e que mostra o despreparo dessas pessoas”, desabafou.

Um evento foi criado no Facebook para reunir as pessoas na Cidade. Cerca de 400 pessoas tinham demonstrado interessem em participar, 160 confirmaram presença, mas um grupo de 40 manifestantes esteve ontem no local.