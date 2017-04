Manifestantes fecham as lojas do Calçadão durante protesto

QUADRO DESTAQUE

Um grupo de cerca de 350 manifestantes, integrado por sindicalistas, políticos e pessoas que aderiram à greve, deixou o Largo do Rosário e está descendo a Rua Doutor Deodato Wertheimer, fechando as lojas que chegaram a abrir total ou parcialmente, durante a manhã de hoje. A Polícia Militar acompanha o movimento à distância. Até o momento, não houve qualquer incidente.

Diante da aproximação do grupo, falando palavras de ordem contra o governo e cobrando a adesão ao movimento de paralisação, os comerciantes naturalmente estão baixando as portas e atendendo aos pedidos. Não há informações se as lojas serão reabertas mais tarde.

Durante os pronunciamentos dos líderes do movimento, houve comemoração.

Muitos sindicalistas ressaltaram que, pela primeira vez, havia uma adesão maciça à paralisação, com a participação conjunto de várias entidades sindicais que não costumavam participar de movimentos semelhantes, em outras oportunidades.

Representantes de mais de uma dezena de sindicatos e associações participam do movimento. Segundo organizadores, depois de passarem pelo Centro da Cidade, eles deverão seguir em direção ao prédio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes para uma manifestação de protesto.