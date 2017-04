Manifestação pede condenação de suspeito de assassinar esposa em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Uma manifestação por justiça foi promovida, na tarde desta segunda-feira (24), no Largo do Rosário, na região central de Mogi. O idealizador foi Edilson Pereira dos Santos, de 49 anos, em razão do assassinato de sua filha Keila Jane dos Santos, de 23 anos, no banheiro da casa dela, no Bairro do Quatinga. O autor do crime cometido em 17 de outubro de 2013 trata-se do marido dela, Ednilson de Toledo Castilho, de 36 anos, o qual se encontra preso desde a tragédia, no Centro de Detenção, no Taboão. Hoje, a partir das 13 horas, no Fórum de Mogi, Ednilson vai ser julgado. O júri será presidido pelo juiz Freddy Lourenço. O promotor Leandro Lippi Guimarães atuará na acusação. O advogado Sérgio Soares será assistente do Ministério Público.

Na fase policial, Ednilson Toledo confessou o crime e alegou que “matei por ciúmes”. Para o advogado Sérgio Soares, “vamos pedir a pena máxima para o réu (Ednilson) que pode alcançar 30 anos de reclusão. Ele vai ser julgado por Homicídio Qualificado (meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima)”.

O trabalhador Edilson e a esposa criam os três netos, filhos do casal Ednilson e Keila. Eles conviveram juntos há 9 anos e eram evangélicos. O ato de protesto reuniu mais de 50 pessoas vestidas com camisetas com a estampa da foto de Keila.