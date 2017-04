Malhação ao mosquito da dengue

Sem categoria

Pelo segundo ano, o ritual no Sábado de Aleluia, em Sabaúna, teve ataque da criançada ao ‘Aedes’ em troca de balas

LUCAS MELONI

Há quase 90 anos, os moradores do Distrito de Sabaúna, em Mogi das Cruzes, saem pelas ruas a malhar Judas pela manhã do Sábado de Aleluia. São vários bonecos que simbolizam Judas Iscariotes, aquele que, segundo a Bíblia, traiu Jesus Cristo ao entregá-lo aos soldados romanos, o que resultou em sua morte na cruz. A figura batida pela população este ano (em repetição a 2016) foi o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zíka vírus. Os mais antigos avaliam a mudança do evento, que já faz parte da cultura local, com o passar dos anos e apontam os desafios para manter a malhação dos bonecos.

A concentração para partida dos malhadores aconteceu no alto da Vila Mathias, um dos bairros do local. De lá, as crianças, pais, tios e agregados saem pelas ruas atrás de doces. Quando veem simpatizantes da malhação, quase prontos para jogar os confeitos, eles param. Há uma explosão de gritos (das crianças) quando as balas começam a voar. A prática de distribuir doces vem do interior do Brasil e foi adotada pelas comunidades de origens portuguesas e africanas, como um agrado aos pequenos enquanto percorriam longas distâncias na companhia dos adultos que batiam nos bonecos.

“A maior satisfação é ver como essa criançada fica feliz. Eu não posso deixar de contribuir para uma tradição desta. Seria muita maldade”, analisou o dono de um bar / doceria na entrada de Sabaúna, Nelson Batata, de 67 anos, que deu comércioprosseguimento aquilo que o pai dele, Joaquim Gomes de Faria, dono do armazém que funcionava na ponta do cruzamento das ruas Álvaro Mathias e Francisco Rodrigues Mathias, fazia.

Este ano, ainda como reflexo da crise, a malhação foi menor. Oito pessoas do distrito confeccionaram 22 bonecos a base de jornal, capim, bexigas e roupas velhas explica o comerciante Jonas de Souza Melo, 35, um dos organizadores. “É um trabalho que começa quatro semanas antes e que possui um significado amplo de alerta à comunidade sobre o principal problema do período. Ainda são as doenças transmitidas pelo mosquito. Este ano, tivemos menos gente que nas edições passadas, por isso conseguimos fazer 22 bonecos, menos que nos últimos anos”, comentou.

A figura do Judas, como a História consagrou, não foi vista pelas ruas de Sabaúna ontem. Quem esperava rostos de políticos, como o do presidente Michel Temer (PMDB), extremamente impopular, em bonecos prontos para serem batidos, decepcionou-se. “Seria um tema atual e que seria compreendido pelas pessoas”, disse a lojista Maria Claudia dos Santos, 42. É comum a crítica a figuras públicas durante a malhação do Judas. O tom não político adotado pelos moradores de Sabaúna reflete um afastamento do cenário caótico pelo qual passa o País.

Cleide Soares, 65, filha de Sabaúna, conta que a prática de bater no Judas traidor alterou-se muito com o decorrer dos anos. “Meu pai, que neste ano completaria 101 anos se vivo estivesse, dizia que na infância já se malhava o Judas. No passado, o boneco apanhava e havia o testamento dele. Ele deixava os seus itens a alguns moradores do distrito, numa referência a alguns fatos que eram conhecimento de todos. No testamento sempre havia coisas do tipo ‘deixo o meu paletó a fulano de tal porque todos sabem que o dele está muito furado’ e acaba por ser uma brincadeira local”, lembrou.

A dona de casa Áurea Ramos, 60, espera que as novas gerações preservem a tradição. “Até aqui, nós, mais velhos, mantemos a malhação. Resta aos mais novos que não percam a essência de crítica e reflexão que a ocasião impõe”, analisou.