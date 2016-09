Major Abreu é encontrado morto no Alto do Ipiranga

Comentários (0) Policia Like

A Polícia Militar está de luto desde o final da tarde desta sexta-feira (2), após ser encontrado morto com um golpe de faca fatal na altura do coração o major reformado Lourival Wladimir de Abreu Pereira, de 51 anos. Ele estava no seu apartamento, no Alto do Ipiranga. O delegado Carlos Alberto de Campos, de plantão no Distrito Central, registrou o suicídio.

Ele compareceu ao local e realizou os primeiros levantamentos, assim como oficiais da PM e peritos, da Polícia Científica. O oficial era casado e deixa dois filhos. Abreu estava em casa com familiares, pegou uma faca na cozinha e voltou para o quarto. Segundo consta no Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia, ele teria dito: “Está tudo acabado”. Familiares foram ao seu socorro e já constataram o ferimento no peito. A médica Juliana Paes e sua equipe, do Samu, retiraram o oficial do quarto e na sala ainda tentaram reanimá-lo.

O major Abreu se reformou, em março do ano passado, depois de prestar por três décadas serviço em prol da segurança pública. Iniciou a carreira como soldado e após seu empenho galgou o oficialato. Ele desempenhou sua função em várias unidades da Polícia Militar e sempre se destacou na carreira.





Como comandante da Força Tática, companhia de elite e extremamente operacional, do 17º BPM/M, o então capitão Abreu e os seus policiais foram homenageados pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Em moção, aprovada por unanimidade, os vereadores ressaltaram que “os integrantes da Polícia Militar são valorosos policiais que colocam a defesa e proteção da integridade física e patrimonial da população em primeiro lugar, sempre em detrimento de suas próprias vidas”. (L.R)