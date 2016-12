Mais uma semana musical para os mogianos

Caderno A - Capa

As apresentações musicais marcam mais uma semana no Mogi Shopping. Após o concorrido concerto do maestro Niquinho na área do boulevard e a performance da Orquestra Minha Terra Mogi, o Trio de Jazz de Alexandre Cortina faz um show especial nesta sexta-feira. Será na Praça de Eventos, das 19 às 20 horas.

Ter música ambiente, ao vivo, faz do centro de compras um espaço diferenciado para os frequentadores neste fim de ano. Ao longo das últimas semanas, o Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes encantou o público. “É muito agradável tocar em um espaço onde as pessoas estão totalmente no clima de fim de ano e muito receptivas ao nosso trabalho”, afirma o também maestro Lélis Gerson.









Quem também conquistou o público ao longo das últimas semanas foi Alexandre Cortina e seus músicos que, juntos, apresentam o espetáculo “Christmas Songs in Jazz and Bossa”. Para a última apresentação antes do Natal, eles prometem ainda mais emoção ao som de releituras de standards natalinos.

Para o público cativo do “Happy Hour com Piano”, com o pianista Diego Novaes, as apresentações continuam nesta semana. O projeto que leva música de qualidade ao boulevard sempre às segundas, terças e quintas-feiras, garante bons momentos aos frequentadores das 18h30 às 20h30.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001, no Centro Cívico. Informações pelo telefone 4798-8800 ou no site www.mogishopping.com.br.