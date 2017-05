Mais um trecho do Complexo Viário do Centro será inaugurado

DESTAQUE

DANILO SANS

A Prefeitura de Mogi vai abrir mais um acesso do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio. A partir do início do próximo mês, o motorista que segue pela Rua Doutor Ricardo Vilela poderá ir direto pela Avenida Governador Adhemar de Barros, segundo informou nesta terça-feira (16) o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel, durante audiência com vereadores, na Câmara, para discutir problemas de mobilidade urbana relacionados aos túneis.

Em setembro do ano passado, quando o primeiro trecho da Ricardo Vilela foi aberto, os veículos seguiam até a Rua Princesa Isabel de Bragança, onde tinham de virar à esquerda para acessar a Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco e, em seguida, ir até Braz Cubas ou outras regiões da Cidade.

Com a abertura deste segundo trecho, o motorista poderá chegar até Braz Cubas, ou a outras vias importantes, como a Campos Salles, por exemplo, sem passar pela Princesa Isabel, que trava em determinados horários do dia. O impacto do novo fluxo nessas vias que passam pela Adhemar de Barros também serão estudados em busca de possíveis intervenções.

Segundo o secretário, a abertura vai tirar veículos da também congestionada José Bonifácio, que, em horário de pico, chega a sobrecarregar todas as vias perpendiculares, como a Doutor Corrêa. Será possível desviar para a Adhemar de Barros 370 ônibus que passam diariamente pela José Bonifácio. “Não resolve todo o problema do Centro, mas nos dá opções”, avalia.

Rangel não deu uma data precisa para a liberação, mas disse que o estágio atual das obras do túnel que fará o acesso Bairro/Centro já permitiria que os veículos chegassem à Adhemar de Barros hoje. “Os engenheiros sinalizaram essa possibilidade. Agora, a gente precisa estudar como o tráfego funcionará, que tipo de sinalização precisaremos instalar”, completa.

Balanço

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a construção do complexo viário já atingiu 90% de conclusão. A previsão ainda é inaugurá-lo antes da virada do ano.

O Túnel 2 já está aberto desde dezembro passado e faz a transposição dos veículos que estão no Centro e seguem em direção à Via Perimetral/Mogi-Dutra. Já a obra no Túnel 1, mais extenso, está cerca de 70% concluída, faltando 20 metros para o término das escavações, o que deve ocorrer em julho.

O secretário municipal de Planejamento, Claudio de Faria Rodrigues, afirma que tem reunião marcada com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para discutir a passarela que será construída dentro do projeto de reurbanização da antiga Praça Sacadura Cabral. Com o possível fechamento das passagens de nível, pedestres e ciclistas deverão passar por cima da linha férrea, já que o túnel só permite a circulação de motocicletas, automóveis e ônibus.









O investimento no complexo viário é de R$ 128.851.445,30. O Túnel 2 (que já está pronto) tem 298 metros de extensão, sendo 33 metros sob a terra, ligando as ruas Doutor Ricardo Vilela e Hamilton da Silva e Costa. Já o Túnel 1 contará com 426 metros de extensão, sendo 190 subterrâneos, e dará acesso à Rua Cabo Diogo Oliver e Avenida Governador Adhemar de Barros.

O túnel que faz o caminho Centro/Bairro do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio recebe 30 mil veículos semanalmente, segundo informou ontem o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel, em reunião com vereadores realizada na Câmara.

Questionado sobre uma aparente subutilização do novo acesso, o secretário disse que o fluxo de veículos que seguem pela passagem de nível da Rua Doutor Deodato Wertheimer já é o mesmo da passagem subterrânea, que em abril passou a receber 800 ônibus por dia.

Curva

O vereador Iduigues Martins (PT) disse que o túnel já inaugurado do complexo viário “frustrou” as expectativas da população. “Existe uma curva de 90 graus para acessar, não contempla ciclistas, nem pedestres e nem veículos grandes”.

O secretário Rangel rebateu dizendo que os ônibus já conseguem acessar o túnel sem dificuldade e que o tráfego no local está dentro das projeções feitas pela Prefeitura. O secretário de Planejamento, Cláudio Rodrigues de Faria, que também participou da reunião, destacou que ciclistas e pedestres serão contemplados com a reurbanização da antiga Praça Sacadura Cabral.

Falta de diálogo

O vereador Caio Cunha (PV) afirma que circula nos bastidores a informação e que faltou diálogo entre as secretarias de Planejamento e de Transportes durante o projeto e execução do Complexo Viário. “Se houvesse mais comunicação, talvez os problemas seriam menores”, apontou.

Na época, o secretário de Transportes era Nobuo Aoki Xiol. Rangel disse que não acompanhou a fase de projeto, mas garantiu que a obra foi baseada em parâmetros técnicos de engenharia. “Se houvesse a possibilidade técnica de ser diferente, seria feito de outro jeito”, rebateu.

Já o secretário-adjunto de Transportes, Fábio Vega, que foi adjunto de Xiol e se manteve no cargo, admitiu que a concepção das obras partiu mesmo da Secretaria de Planejamento, na época comandada pelo arquiteto João Francisco Chavedar. “A ideia não partiu da gente. Houve o estudo e coube a nós mitigar os problemas de trânsito”, completou.





Atraso

O presidente da Câmara, vereador Carlos Evaristo (PSD), pediu a retirada do regime de urgência para votação do projeto de lei que institui o Plano de Mobilidade Urbana, proposto pela Prefeitura com diretrizes para obras e intervenções a serem realizadas no sistema viário de Mogi das Cruzes nos próximos anos.

Em regime de urgência, a Câmara teria até o próximo dia 9 de junho para analisar o documento – que contém mais de 600 páginas – e encaminhá-lo para votação. “Pedi a retirada porque o projeto vai passar por muitas comissões, poderia não dar tempo”, explica.

O secretário municipal de Planejamento, Claudio de Faria Rodrigues, ressalta que a análise da proposta é importante, assim como a celeridade na aprovação dela. “Este projeto possibilita ao Município se habilitar para captação de recursos junto ao Ministério das Cidades”, completa, acrescentando que 20 audiências públicas foram realizadas para a formatação do texto.

O Plano de Mobilidade prevê obras desde intervenções pontuais, como um alargamento de rua, por exemplo, até a conclusão da Via Perimetral.