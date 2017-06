Mais um encontro celebra cultura popular

Caderno A - Capa

O já tradicional Encontro de Domingo, que celebra a cultura popular, terá a 32ª edição amanhã, nas dependências do Galpão Arthur Netto. Começa a partir das 17 horas, sob o comando do grupo Jabuticaqui, que receberá convidados. O ingresso é gratuito

O coletivo Baile de Fulô, criado no ano passado, estará neste Encontro com o forró, maracatu, samba de coco e o ritmo do boi. Em destaque composições de Ana Maria Carvalho, Papete, Flávia Wenceslau, Rabicho, Luiz Gonzaga, entre outros nomes.

Destaque para a participação dos artistas Angela Caetano, João Yrapoan, Henrique Nogueira, Felipe Nogueira, Vitor Gonçalves, Tiago Nepomuceno e Emilio Dimitroff. A proposta é a celebração da cultura popular brasileira.

Outro convidado do Jabuticaqui é Vitoru Kinjo, cantor, compositor e pesquisador nipo-brasileiro que traz em suas canções, a emoção e o espírito de um tropicalismo asiático-brasileiro, cheio de vida e poesia. Ele mostrará algumas músicas do seu primeiro disco autoral ‘Kinjo’.

Com estes convidados especiais, o grupo de vivência da cultura popular realiza a festa do batizado do boi. Nesta etapa, o boi recebe o nome dado pela madrinha e as bênçãos de São João para levar alegria por onde passar no decorrer do ano.

A entrada é gratuita e além das apresentações, haverá comidas típicas e bebidas à venda no espaço.

O endereço do Galpão Arthur Netto é Avenida Fausta Duarte Araújo, 23, no Jardim Santista.

Serviço::

Encontro de Domingo

11 de junho









17 horas

Galpão Arthur Netto

Av Fausta Duarte de Araújo, 23, Jd. Santista

Gratuito