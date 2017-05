Mais um dia de atrações culturais em Mogi

Caderno A, Caderno A - Capa

Neste segundo e último dia da 10ª edição mogiana da Virada Cultural Paulista, a programação começa às 10 horas com a apresentação do músico Luciano Costa, às 10 horas, no palco do Largo do Rosário. No decorrer do dia, o público poderá optar entre várias outras atrações nos seis palcos do evento, que é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes. O encerramento fica a cargo de Arnaldo Antunes com o show ‘A Casa é Sua’.

Uma atração especial para a criançada está programada para às 11 horas no Teatro Vasques. Trata-se da apresentação de ‘Gigante de Ar’ com a Cia. Pia Fraus. Além de bonecos infláveis gigantes, o espetáculo reúne palhaços, trapezistas, entre outros personagens.

No mesmo palco, às 16 horas, será encenada a peça ‘Vestidas de Shakespeare’ com o grupo As Pagus. Nesta montagem, a atriz Christiane Tricerri se transforma em várias personagens femininas de Shakespeare. E o espaço recebe, ainda, um espetáculo de dança ‘Bust’a Move’.

A Cia. Teatral Cada Ponto Aumenta um Conto reabre a programação do Centro Cultural de Mogi das Cruzes neste domingo, às 13h30, com o espetáculo ‘Sarau’, com foco nos anos 60, 70 e 80, voltado a todos os públicos. Entra em cartaz a seguir a montagem da Trupe Rosa Vermelha, às 15 horas. Uma hora depois, no mesmo prédio, mas no espaço da Biblioteca Municipal, acontece a contação de história ‘Dona Preguicinha’, da Trupe Patoktak, que promete divertir a criançada. O palco finaliza a programação com o Sarau da Apae de Mogi das Cruzes.

Durante toda a tarde, a música dá o tom no Largo do Rosário, onde se apresentam Dan Sawaya e os Brothers com o repertório de jazz e blues, seguidos dos músicos da Cidade Rui Ponciano e Déo Miranda com show autoral.

A música continua sendo destaque na reta final da Virada Cultural Paulista em Mogi das Cruzes com a apresentação do reggae de Wanna Ruts no Largo Bom Jesus, que também recebe o show instrumental da Banda de Metais e ainda o samba do Projeto Cassa de Ciata.

E a Praça Flávio Furlan será palco de Superminiclub, Singular e E-choes, a partir do meio-dia deste domingo.

O palco principal montado no estacionamento do Ginásio Municipal de Esportes Hugo Ramos, no Mogilar, inova nesta edição da Virada com o show de humor ‘Sem Cartola’ apresentado por Ben Ludmer, às 15h30. Logo depois, a música do Xaxado Novo toma conta do palco, que recebe por último Arnaldo Antunes, às 18h30, para fechar a Virada Cultural em Mogi das Cruzes.

A programação completa está no www.mogidascruzes.sp.gov.br, onde também constam os endereços dos seis palcos.

