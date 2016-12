Mais de sete mil veículos devem utilizar a Mogi-Bertioga neste sábado

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Mais de sete mil veículos devem utilizar a Rodovia Mogi-Bertioga (SP 098) neste sábado (24) para acessar o litoral. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), o movimento deve ser intenso das 11 horas ao meio-dia, quando 1,9 mil automóveis devem descer para Bertioga. Quem preferiu pegar a serra na noite de ontem fez uma boa escolha. Mesmo com a chuva, o trânsito fluía de forma tranquila em grande parte da estrada, com movimento intenso apenas entre os quilômetros 73 e 98, já na chegada à praia. Entre 17 e 18 horas, apenas 596 utilizaram a via, no sentido litoral. Apesar da boa qualidade no tráfego, registrada durante todo o dia, às 18 horas, 7.398 veículos já haviam descido a serra, número maior do que o esperado, que era 6.544.

Já no retorno, no domingo, o trânsito deve ser intenso durante todo o dia, das 10 às 23 horas. Quase 34 mil veículos devem deixar o litoral no sentido Mogi das Cruzes neste dia.









Para atender o aumento na demanda, o DER realiza a Operação Verão desde o último dia 19 de dezembro até o dia 5 de fevereiro. Neste período, além das informações das condições de tráfego e alternativas disponibilizadas em dois painéis de mensagens variáveis, localizados ao longo da rodovia, uma câmera fica posicionada no km 86, no trecho conhecido como cachoeira do Véu da Noiva, para monitorar a parte de serra.

O DER alerta que, durante o feriado, os motoristas de caminhões devem ficar atentos às restrições de tráfego de veículos de carga. É proibido o trânsito desta categoria, com comprimento superior a 14 metros ou peso bruto total superior a 23 toneladas, entre os quilômetros 69,5 e o 98, em ambos os sentidos.

No feriado de Réveillon, o movimento na rodovia deve ser ainda maior. Estimativa do DER espera receber 126.947 veículos desde a última quinta-feira até domingo. Deste total, 62.820 vão ao litoral e 64.127 retornam. Os horários de maior movimentação devem ser na quinta-feira, entre 7 e 24h, e na sexta-feira, das 6 às 24 horas. Na volta do feriado, domingo, a maior concentração de veículos é esperada na segunda e terça-feira, dias 1 e 2 de janeiro respectivamente, das 6 às 24 horas.