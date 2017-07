Mais de quatro mil esperam por vaga em creches de Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Secretaria Municipal de Educação recebeu mais 1.558 inscrições para creches no período de 3 a 7 de julho. Com as novas matrículas, 4.427 crianças aguardam vagas no Cadastro Municipal Unificado (CUM). Houve um pequeno aumento de 1,96% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram efetuadas 1.528 inscrições. No entanto, foi registrada uma queda de 52,6% no número de candidatos na comparação com os 3.288 inscritos em março deste ano. As regiões com maior demanda por creches, segundo a Pasta, compreendem o Jardim Esperança, Jardim Aeroporto, Nova Jundiapeba, Vila Natal, Mogi Moderno e Jundiapeba.

As inscrições feitas nas creches são reunidas no Cadastro – um instrumento de planejamento -, aberto três vezes ao ano, nos meses de março, julho e novembro, para idealizar projetos para o futuro.

Ele integra o Sistema de Gestão Educacional (SGE), que auxilia na eliminação das duplicidades e agiliza o encaminhamento das crianças de acordo com o surgimento de vagas, e foi responsável por uma redução de 31% na espera por vagas, de acordo com a Secretaria.

Em dezembro de 2016, Mogi registrava uma demanda de 5.989 crianças de 0 a 3 anos à espera de vaga. Em março, o número era de 4.146, mas foi reduzido para 2.869 no final de junho.

Mas, com as novas inscrições, 4.427 candidatos aguardam no CMU. “Os alunos são atendidos de acordo com o surgimento de vagas. Na fase obrigatória da Educação Infantil, que compreende a faixa da pré-escola com o atendimento de crianças de 4 e 5 anos, e no Ensino Fundamental não temos fila de espera”, afirma a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes.

No entanto, o Município adotou um novo sistema de atendimento parcial no Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Profª Thereza Amorim Martinez, no Jardim Margarida. O regime integral foi mantido apenas para crianças de até três anos.

De acordo com a secretária, o problema foi discutido com as mães, que preferiram manter os 150 alunos em meio período, em vez de deixar 75 crianças sem vagas. A unidade atende um total de 252 alunos, 107 em período integral (até 3 anos) e 145 em período parcial.

Mesmo assim muitas mães reclamam que estão com dificuldades para trabalhar. Algumas são obrigadas a pagar cuidadores para os filhos no contra turno da escola, como é o caso da Jaqueline Félix. O mesmo acontece com a autônoma Carla Bruna Pereira de Oliveira. “Não deveria haver essa diferença em relação a outras escolas da Cidade”, reclama.









Porém, a secretária Juliana Guedes alega que a Prefeitura já tem projeto para construção de uma nova unidade de ensino fundamental no local. Atualmente a rede municipal atende 45.618 alunos, sendo 21.454 alunos em período integral.