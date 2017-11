Mais de 60 mil veículos devem acessar o litoral pela Mogi-Bertioga durante o feriado

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A Operação Finados nas estradas que cortam o Alto Tietê começa ao meio-dia de hoje com reforço na fiscalização e aumento nos serviços, sobretudo de socorro, para reforçar o atendimento aos motoristas que forem viajar durante o feriado prolongado. A expectativa da Polícia Militar Rodoviária é de que 68.771 veículos utilizem a rodovia, até domingo, apenas no sentido litoral. Com base nos últimos feriados prolongados, é possível dizer que caso esta previsão da Polícia se confirme, o trânsito será intenso na Rodovia, sobretudo no sentido Litoral, devido à falta de duplicação da via. A expectativa é de que os horários de maior fluxo sejam hoje, das 16 às 22 horas, amanhã, das 7 à 12 horas, e no retorno, domingo, das 14 às 23 horas.

Na Rodovia Presidente Dutra, a operação contará com equipes extras do SOS Usuário em pontos estratégicos da rodovia, papa-filas nas praças de pedágios, dicas de segurança, entrevistas ao vivo e informações sobre as condições de tráfego na programação da CCRFM 107,5. A expectativa da Concessionária é que, no trecho paulista da rodovia, o tráfego fique intenso entre 16 e 20 horas de hoje e entre 7 e 13 horas de amanhã. No retorno, o tráfego deve ser maior no domingo, das 16 às 20 horas.

Para auxiliar os usuários durante a viagem, a Via Dutra será inspecionada por mais de 100 viaturas e 500 profissionais. Entre eles, médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência, que estarão 24 horas à disposição dos usuários, em regime de revezamento, distribuídos em 11 bases operacionais ao longo da estrada.

A previsão de tráfego da Ecopistas para o feriado de Finados na Rodovia Ayrton Senna (SP-070) é de que somente na praça de pedágio de Itaquaquecetuba, no sentido interior da rodovia, entre 210 e 261 mil veículos deixem a Capital.

Na saída dos motoristas para o feriado prolongado, a previsão é de que o fluxo de veículos seja mais intenso das 16 às 19 horas de hoje e entre 9 e 13 horas de amanhã. No retorno a São Paulo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos das 14 às 18 horas de domingo.

Quem for utilizar o corredor contará com 230 profissionais e 50 viaturas disponibilizadas pelas CCR, sendo quatro ambulâncias de resgate, uma UTI móvel, um caminhão multitarefas, cinco rotas de inspeção de tráfego, cinco guinchos leves e dois guinchos pesados. A fim de evitar a formação de filas, está prevista a implantação da Operação Papa-fila nas praças de pedágio de Itaquaquecetuba e Guararema.