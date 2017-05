Mais de 410 matrículas no SIS devem ser canceladas durante recadastro

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

O recadastramento iniciado no Sistema Integrado de Saúde (SIS) deve resultar no cancelamento de quase 410 mil inscrições na rede municipal de saúde. O número de inscritos supera as 650 mil pessoas, muito superior ao de 420 mil habitantes. O cadastro é necessário para conseguir atendimento nos equipamentos municipais. A medida visa evitar a vinda de moradores de outras cidades do Alto Tietê – alguns deles chegam a comprar contas de energia de moradores de Jundiapeba e Braz Cubas para ter comprovante de residência – e a utilização dos serviços locais.

A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, após lançamento de mutirão de exames no Hospital Municipal Prefeito Waldemar Costa Filho, em Braz Cubas (saiba mais nesta página). No início da semana, O Diário havia divulgado o início do recadastramento de todos os integrantes do SIS. O motivo é o montante muito superior ao de usuários efetivos da rede.

“Queríamos que todos os mogianos tivessem o cartão SIS. Só que muitos têm plano de saúde. A gente fala em um universo de 240 mil pessoas que usam de forma constante a rede de saúde. Este universo tem o cadastro correto e mora, de verdade, em Mogi. O restante que pode ser cancelado é um montante que ultrapassa os 400 mil inscritos”, afirmou Cusatis.

Os procedimentos de recadastramento já foram iniciados. Para passar por consultas, os pacientes têm que levar documento com foto, inscrição do SIS e comprovante de residência atualizado. Quem não fizer está fora do cadastro do Sistema e, por consequência, não poderá mais passar nos equipamentos municipais locais.

Outra mudança implantada foi o fim das inscrições no SIS por telefone. Desde o começo da semana, as pessoas precisam ir até uma unidade de saúde para poder se cadastrar na rede. No caso das crianças, elas já precisam ter CPF (cadastro de pessoa física).

Não há um prazo para que este procedimento seja concluído, mas a ofensiva tem por objetivo minimizar o impacto da vinda de moradores de outras cidades com sistemas de saúde deficitários.

Planos de saúde

Levantamento da Secretaria de Saúde de Mogi estima que, pelo menos, 10 mil pessoas que tinham convênios particulares (mas os perderam por causa do agravamento da crise econômica nos últimos anos) acabaram recorrendo ao SIS, elevando o número de atendimentos. “Há cerca de 10 mil pessoas que tinham plano de saúde e não têm mais e acabam buscando atendimento no SIS. O mogiano faz de quatro a cinco exames por ano – o recomendado por organizações de saúde é de dois a três – o que nos leva a crer que sejam, pelo menos, 500 consultas novas por mês. Cada consulta gera cinco exames de laboratório, portanto, falamos de, pelo menos, dois mil novos exames de laboratórios na rede, além disso, os pacientes estão vindo com uma condição muito ruim. Há casos até de oncologia”, ressaltou o secretário.

Faltas

Para tentar reduzir o absenteísmo às consultas, a Pró-Saúde, organização social que administra a unidade básica de saúde (UBS) do Alto do Ipiranga (e outras em Mogi das Cruzes), contratou um funcionário para ligar aos pacientes 24 horas antes dos atendimentos a fim de lembrá-los. A medida tenta aumentar a taxa de apenas 10% de resposta dada pelas pessoas às ferramentas de aviso (ligações com gravações e mensagens SMS).









As faltas a consultas em toda a rede supera as sete mil por mês. Isso gera prejuízo e perda de tempo. O diretor executivo da Pró-Saúde, Aguinaldo Corrêa, explica que desde o final de abril um funcionário reafirma o agendamento para minimizar as faltas.

“Já existem os avisos por gravação e por SMS. A gente percebeu que na UBS do Alto do Ipiranga, a taxa de faltas chegava a 30%, uma das mais altas entre todos os equipamentos da Cidade. A meta é reduzir para 19% e estamos conseguindo. A pessoa liga para o paciente, lembra-o da consulta e se ele não puder vir, há o remanejamento de outro para o horário. Desta forma, não há horários vagos e nem perdas”, comentou.

A entidade diz que ainda é cedo para estimar uma redução, mas afirma que já houve diminuição nas faltas. Algum balanço deve ser apresentado no final de maio. Há possibilidade de que este reforço seja levado a outras unidades geridas pela Pró-Saúde, como o Hospital Municipal Prefeito Waldemar Costa Filho, em Braz Cubas, e Unica Fisio (ao lado do centro hospitalar). A entidade faz a operação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Oropó, estes dois últimos voltados ao atendimento de urgência (portanto, sem a marcação prévia para atendimento).

A maior parte das ausências está na área da ginecologia/obstetrícia (34%). No retorno, a taxa chega a 25%. No pré-natal, as faltam superam os 18%. Na clínica médica geral, o indicador é de 25%.