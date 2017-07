Mais de 35 bairros de Mogi ficam sem água nesta quinta-feira

DESTAQUE

Duas obras do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) vão deixar 38 bairros do Distrito de Braz Cubas sem água nesta quinta-feira (13), das 10 às 18 horas, com previsão de normalização do abastecimento até a madrugada de sexta-feira (dia 14). Questionada nesta terça-feira (11), a Prefeitura não soube informar quantas ligações seriam afetadas pela falta d’água (confira quadro com o nome dos bairros que ficarão desabastecidos).

O primeiro serviço dá continuidade à setorização da rede do Distrito de Braz Cubas, que visa melhorar o sistema de distribuição de uma adutora localizada na Avenida Japão, no Alto do Ipiranga. A setorização resulta de um investimento de R$ 9,4 milhões, e deverá diminuir as perdas de água e melhorar fiscalização da rede, segundo a Prefeitura.

Também será feita uma manutenção preventiva na rede elétrica que atende à Estação Elevatória de Água do Conjunto Residencial Thaysa, das 8h30 às 12h30. O trabalho exigirá a interrupção do bombeamento da água para os seguintes bairros: Residencial Thaysa, Alvorada, Vila Brasileira, Vila Melchizedec, Vila Pomar e Vila São Sebastião.

A previsão é de que a estação elevatória volte a operar assim que a fornecimento de energia for retomado, mas o abastecimento voltará de forma gradativa e a plena normalização está prevista para a madrugada de sexta (dia 14).

Segundo a Prefeitura, quem possui caixa d’água não deverá sentir efeitos da paralisação. Dúvidas e problemas podem ser relatados ao Semae, no telefone 115.

Alvorada

Alto do Guaianazes

Alto do Ipiranga









Caminho do Mar

Chácara Jafet

Cidade Jardim

Álvaro Bovolenta

São Sebastião

Vila Cléo

Vila da Prata

Conjunto Thaysa

Estrada Jinichi Shigueno





Jardim das Acácias

Jardim Ivete

Jardim Nathalie

Jardim Primavera

Jardim Rubi

Loteamento M’Boigy

Loteamento Novo Gama

Parque Morumbi

Parque Santana

Residencial Novo Horizonte

Residencial Santana

Vila Bela Flor

Vila Bernadotti

Vila Brasileira

Vila Eugênia

Vila Ipiranga

Vila Lavínia

Vila Melchizedec

Vila Mogi Moderno

Vila Moraes

Vila Pomar

Vila Progresso

Vila Rei

Vila São João

Vila São Sebastião

Vila Vitória

Fonte: Semae