Mais de 20 loteamentos irregulares podem ser embargados em Mogi

Um grupo de trabalho formado pelas polícias Militar, Civil, Ambiental, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e Prefeitura de Mogi das Cruzes tem um mapeamento com mais de 20 loteamentos irregulares na Cidade que devem ser embargados nos próximos meses. A ideia é que operações como a da última quarta-feira, em que quatro foram vistoriados e interditados pelas forças de segurança, aconteçam com frequência a partir de agora. As construções não autorizadas estão em regiões rurais e periféricas e impactam de forma direta o ecossistema local.

A ação em conjunto começou a ganhar força porque os técnicos da Cetesb enfrentavam dificuldades na realização das vistorias em lugares denunciados por supostas irregularidades ambientais. Por não terem poder de polícia, muitas vezes, os proprietários dos loteamentos não autorizavam a entrada deles nos terrenos. No começo do ano, diante desta dificuldade, a agência ambiental regional, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e os comandos do 17º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, 5ª Companhia da Polícia Militar Ambiental e a Delegacia Civil decidiram se unir para mapear áreas de possíveis ocupações irregulares, desfazer os loteamentos já ocupados e ampliar a fiscalização por Mogi das Cruzes.

“Nós formamos este grupo de trabalho para unificar as ações. Ontem (anteontem), quatro loteamentos foram embargados. São eles o Porto Belo, Pindorama, JK e o Morada dos Pássaros. Eles já tinham sido embargados antes, entre a metade de 2015 e o final de 2016. Não havia autorização para que as obras acontecessem, então, os terrenos sofreram a interdição. Além da multa de R$ 8 milhões, aplicada pela Cetesb, há uma de 30 UFMs (unidade fiscal municipal, cada uma tem valor de R$ 162,73, o que totalizaria R$ 4.881,90). A partir de agora serão realizados os procedimentos legais e repassada à Polícia Civil a informação de que houve crime de desobediência porque os donos não cumpriram a ordem de parar já dada tempos atrás”, explicou o coronel Paulo Roberto Madureira Sales, secretário municipal de Segurança.

O condominío Porto Belo, no Taquarussu, distrito de Quatinga, já havia sido notificado na metade de 2015. Os outros três loteamentos estavam em nome de pessoas físicas que já tinham sido autuadas também no decorrer do ano passado. O gerente regional da Cetesb Cristiano Kenji Iwai explica que, mesmo quando os responsáveis pelo local impedem o acesso ao terreno, são emitidas as multas. “Em um dos terrenos, em vistoria anterior, nós tivemos dificuldades em entrar, mas, mesmo assim, a multa é aplicada. A gente foi aos terrenos no Quatinga e São Sebastião (na região de Taiaçupeba) a partir de denúncias. As multas totalizam R$ 8,8 milhões e os proprietários têm 20 dias para recorrer, mas as irregularidades foram constatadas. Apenas em um dos loteamentos já tinham 40 imóveis erguidos”, disse.

As infrações constatadas são a supressão de vegetação, edificações construídas e aterramento de curso de água. A Cetesb acredita que as primeiras construções começaram a ser feitas há um ano.

Nas próximas semanas, funcionários da Prefeitura e agentes da PM devem retornar aos quatro loteamentos para derrubar as casas construídas. A medida é uma prática comum em casos do tipo. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, de janeiro a maio foram 100 edificações em construção em locais irregulares que acabaram derrubadas pelos fiscais da Prefeitura após constatação de irregularidades.

Por meio de monitoramento aéreo, a Prefeitura monitora há mais de quatro anos o avanço das ocupações irregulares na Cidade. Os principais ocupantes são pessoas vindas de fora, sobretudo, da zona leste da Capital ou de cidades vizinhas que buscam melhores condições de vida, contudo, acabam adquirindo um lote de terreno sem ter a certeza de que a área é regularizada.