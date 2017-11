Mais de 14,4 mil alunos farão o Enem em Mogi das Cruzes

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Em Mogi das Cruzes, 14.425 candidatos se inscreveram para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. Agora a prova será aplicada em dois domingos seguidos, diferente das edições anteriores que aconteciam em apenas um fim de semana. A primeira etapa será neste domingo. Os vestibulandos terão de responder as questões de linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de duração. No dia 12, será a vez de matemática e ciências da natureza, com tempo máximo de quatro horas e meia. Por medida de segurança, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não divulga locais de prova nas cidades, apenas os alunos conseguem consultar via internet. Mas geralmente os endereços são as universidades e escolas da rede pública do município.

Na tarde de ontem, os cursinhos pré-vestibulares da Cidade ainda revisavam com os alunos os assuntos da prova deste domingo. Alexandre Nakamoto é professor de redação no Anglo de Mogi. Segundo ele, no geral, é possível dizer que o maior volume de erros dos candidatos está no conhecimento sobre o tema, então ele acaba não sabendo o que escrever. “A gente percebe até que existe o conhecimento da língua portuguesa, a questão é mesmo a desinformação”, pontua.

Nakamoto orienta aos alunos que, no dia do exame, escrevam ao menos o rascunho da redação antes de ir para as questões e deixe para passar o texto ao formulário de entrega ao final de responder o caderno de perguntas. “Se ele não começar a escrever assim que souber o tema, durante a prova isso vai tirar a concentração dele. Aí, ao final do questionário, ele corrige apenas os erros sutis ou muda alguma ideia”, explica.

Já sobre o tema da redação, o professor acredita que será algum assunto relacionado a direitos humanos. “Fazendo um recorte das últimas propostas, o exame vem tratando de grupos de minorias. Tivemos a intolerância religiosa, racismo. Então eu acredito que será algum desses que ainda não foi tratado, como o LGBT, transfobia, idosos por causa do envelhecimento do país, os jovens muito mais relacionados ao bullying, suicídio, a questão indígenas, a população carcerária”, comenta. No entanto, o professor diz que hoje o candidato deve focar em descansar e não ler mais sobre estes assuntos.

Fernando Rull coordena o curso pré-vestibular do Objetivo de Mogi e também leciona matemática aos alunos. Para ele, a maior dificuldade dos estudantes hoje nesta matéria esta relacionada à interpretação de texto. “É indicado ainda que eles façam as questões que julguem mais fácil, até mesmo pela questão do tempo. Assim eles terão mais tempo para as complicadas e não correm o risco de perder uma questão por má administração de tempo, comenta.

Maria Rita Kapritchkoff, 21 anos, fará a prova pela quarta vez, na tentativa de conseguir uma bolsa em Medicina. Para a jovem, a maior dificuldade do exame ainda é administrar o tempo, sobretudo no dia das questões da área de exatas. “Para este domingo eu fico menos apreensiva. Estou apostando que a temática da redação será relacionada aos jovem, desde a nova geração ao suicídio”, pontua. Confira no quadro ao lado as regras do Enem 2017.