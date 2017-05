Mais de 120 suspeitos de crimes são presos durante operação no Alto Tietê

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Ao final de mais um dia de operação denominada “Gêneses” (criada em homenagem às mães), o delegado seccional Marcos Batalha, chefe da Polícia Civil, disse ter ficado satisfeito com a prisão de 125 bandidos presos em 24 horas, em Mogi das Cruzes e na Região do Alto Tietê. “As autuações de campo realizadas por nós têm sido importantes para a redução dos índices criminais”.

Ainda de acordo com ele, “estamos priorizando o combate ao tráfico de drogas porque esse crime tem levado muitos jovens a delinqüir para sustentar o vício”.

Ao todo foram elaborados 67 flagrantes, 49 prisões de procurados e a apreensão de 9 adolescentes infratores. Para se ter uma ideia entre os capturados estão 38 traficantes.

Além das prisões, as equipes encontraram 12,4 quilos de drogas, apreenderam duas armas e recuperaram 12 veículos. Em Suzano, no Distrito de Palmeiras, a Polícia apreendeu três espingardas, 5 aves da fauna silvestre, um tatu e veado abatidos e dois balões e apetrechos para a sua fabricação.

O delegado Eduardo Peretti, titular do 2º Distrito, no Jardim Boa Vista, conquistou o primeiro lugar nesta operação em termos de produção. Segundo ele, foram feitos três flagrantes, sendo 2 de tráfico e 1 de direito autoral. Um roubo foi esclarecido e descoberto um ponto de venda com 6 quilos de drogas.

A Dise com a equipe de Veloso e Sardinha capturou no Jardim Rosa, em Suzano, Júlio Fernandes, de 35 anos, Lucas de Souza, de 19 anos, Bruno de Oliveira, de 19 anos, e Caique Pinheiro, de 21 anos. O grupo estava com 200 buchas de maconha e 100 pedras de crack. Os envolvidos já tinham antecedentes por tráfico.