Mais 66 judocas da Região vão às finais

Esportes

GERSON LOURENÇO

Dos 122 classificados do Regional, a Região do Alto Tietê (10ª Delegacia Central) classificou 66 judocas para as finais do Campeonato Paulista – categorias sub-11, sub-13 e sub-15. As vagas foram obtidas após as disputas realizadas no Ginásio do Clube Naútico Mogiano, no último sábado, válidas pela fase inter-regional, envolvendo ainda praticantes das associações das delegacias do Grande ABC (9ª) e do Vale do Paraíba/Litoral Norte (2ª), da Federação Paulista de Judô (FPJ). Ao todo, participaram 355 atletas. As decisões serão no município de São Bernardo do Campo – nos dias 10 e 11 de junho.

Os atletas que disputaram as três etapas do estadual (municipal, regional e inter regional) se juntarão aos vencedores da Copa São Paulo, realizada em março, que garantiram seus lugares de forma direta para a definição dos melhores do Estado.

Por categoria, 11 associações do Alto Tietê garantiram judocas nas finais do Paulista na etapa inter-regional porque se colocaram entre os quatro melhores de cada classe e peso. Ao todo, avançaram 18 atletas do sub-15, 19 judocas do sub-13 e 29 praticantes do sub-11 – entre masculino e feminino.

Foram obtidas 20 medalhas de ouro – oito no sub-11, oito no sub-13 e quatro no sub-15); 20 de prata (12 – sub-11), (02 – sub-13) e (06 – sub-15); além de 25 pódios de bronze, com oito no sub-11, nove no sub-13 e oito no sub-15.

Por associações, as mogianas conquistaram o maior número de classificados, com 19 da Namie, 14 do Judô Clube, cinco da Titans/Náutico e dois da Chiao. A região ainda teve pódios com as suzanenses Kyoei (11) e Terazaki (02).

De Poá, a Morada classificou quatro e a Sesp/Poá, cinco; a 9 de Julho (Guarulhos) obteve duas vagas. Guararema garantiu um judoca, enquanto a Miraí (Ferraz de Vasconcelos), avançou com um atleta.