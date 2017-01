Mães pedem pressa no julgamento de assassinos dos filhos

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Organização Mães Mogianas vai pressionar a Justiça para acelerar o julgamento por júri popular dos policiais militares indiciados pela participação nas chacinas que ocorreram em Mogi das Cruzes entre 2014 e 2015, deixando um saldo de 21 adolescentes e jovens assassinados a tiros, além de outros 12 feridos.

Nesta terça-feira, às 19h30, na Catedral de Santana, será celebrada uma missa especial pelo bispo dom Pedro Luiz Stringhini, em homenagem aos jovens assassinados nessa data, há dois anos, no Caputera e em Jundiapeba

Durante a celebração, as mães darão depoimento para lembrar cada um dos casos de extermínio, que abalou as famílias das vítimas.

Na opinião de algumas mães, como no caso de Joseane dos Santos, que perdeu o filho Ivan Marcos dos Santos Souza neste dia enquanto esperava a entrega de esfiha na porta de casa, no Caputera, “o caso precisa ser decidido com rapidez para que os criminosos sejam condenados e paguem pelo que fizeram”.

Apesar de o julgamento não trazer o filho de volta e de acreditar que existem outros envolvidos nos assassinatos, Joseane aposta que “a condenação deles é uma forma de aliviar o coração”. “Com certeza se fosse filho de político, juiz ou de alguém importante, os culpados já estariam na cadeia”, alega.

A coordenadora do movimento, a professora Inês Paz, explica que no próximo mês, assim que tiver início o ano letivo, as mães vão voltar a procurar a Promotoria Pública a fim de pedir ajuda para agilizar o julgamento. O objetivo é que o processo seja realizado ainda neste ano.

“Já foi definido que os envolvidos serão julgados por júri popular, porque existem muitas evidências contra os dois policiais, que já estão indiciados em três inquéritos. Por isso, tudo leva a crer que serão condenados”, explica.

De acordo com Inês, as mães ainda esperam que a Justiça condene os policiais Fernando Cardoso Prado de Oliveira e Vanderlei Messias de Barros, eles estão presos desde setembro de 2015, no presídio Romão Gomes, em São Paulo.









Cardoso foi indiciado por mortes em pelo menos quatro ataques, entre novembro de 2013 e julho de 2015. Messias Barros foi indiciado por participar de assassinatos de setembro de 2014 a julho de 2015.

Histórico

A última chacina aconteceu em 8 de julho de 2015, deixando dois feridos e três jovens mortos entre 15 e 25 anos. Testemunhas dizem que dois homens passaram atirando em uma moto por volta das 15 horas, na Rua Professor Gumercindo Coelho, no Jardim Universo. Outro ataque a tiros havia acontecido no dia 27 de maio, em Jundiapeba, quando seis pessoas foram baleadas e duas morreram.

No dia 27 de abril de 2015, seis pessoas foram mortas e duas ficaram feridas também no Jardim Universo. Na mesma data houve ataques no Jardim Nova União, Caputera e Conjunto do Bosque.

Em 24 de janeiro do mesmo ano, cinco pessoas foram mortas durante a madrugada em duas ocorrências. A primeira, no Caputera, que provocou a morte de três pessoas por arma de fogo, também deixou dois feridos. Poucas horas depois, em Jundiapeba, outras duas pessoas morreram.

Na madrugada de 24 de dezembro de 2014, seis jovens foram baleados em três locais diferentes, em Jundiapeba e na Vila Cintra, no intervalo de uma hora. Testemunhas disseram que nos três casos os disparos partiram de criminosos que estavam em um um carro branco.

Em 21 de novembro de 2014, às 19h30, quatro jovens morreram e uma pessoa ficou ferida após serem baleados na Vila Natal.