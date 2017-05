Mães de jovens chacinados em Mogi realizam protesto em audiência

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

As mães de jovens mortos em chacinas recepcionaram ontem os policiais militares suspeitos de participação nos assassinatos, na entrada do Fórum de Mogi das Cruzes, com cartazes, faixas, pedidos de justiça e gritos de protesto. Algumas foram para cima e chegaram a bater no vidro do carro que os levava para a audiência de instrução, com gestos que demonstraram revolta diante da demora no julgamento dos acusados de envolvimento nos assassinatos de seus filhos. Foram mais de 25 mortos na Cidade, todos do sexo masculino, com idades entre 14 e 38 anos, no período de 1 ano e 8 meses, entre 2013 e 2015, em atentados cometidos em vários bairros. Esse número pode ser ainda maior se considerar os registros de ocorrências anteriores e casos isolados.

Elas, que organizaram o movimento Mães Mogianas, não querem que o caso caia no esquecimento, por isso organizaram o protesto que durou mais de duas horas a fim de chamar atenção das autoridades, no dia da terceira audiência para apurar as responsabilidades dos policiais militares Vanderlei Messias Barros e Fernando Cardoso Prado Oliveira, suspeitos de terem participado da chacina dos jovens.

Nesta sexta-feira foram tratados os casos de Rafael Simão Oliveira Sarchi, 21, morto em 26 de abril de 2014, no Jardim Camila; Renato José Nogueira Neto, 18, assassinado na mesma data, mas na Vila da Prata; e de Marco Vinícius dos Santos, 15, Mateus Justino Costa, 17, e Tiago Nogueira Novaes, 25, mortos em 8 de julho de 2015, num ataque ocorrido na Rua Gumercindo Coelho, no Jardim Universo.

Regina Aparecida Simão Sarchi, mãe de Rafael Simão, muita revoltada, espera que os envolvidos sejam exonerados de seus cargos. “Eles precisam cumprir pena em cadeia comum e pagar pelo que fizeram a todas essas mães que perderam os seus filhos e não conseguem aliviar o coração enquanto não houver justiça”, disse.

Também se integrou ao movimento Iratan Martins da Costa, pai de Mateus Justino, que apesar de ter se mudado para o Estado de Goiás, fez questão de viajar a Mogi para o dia da primeira audiência. Ele disse que virá “quantas vezes for necessário” para acompanhar o caso. “Estou confiante que agora o processo vai seguir com mais rapidez. A expectativa é de que o encaminhamento seja pelo júri popular”, explica.

Os policiais Cardoso e Messias já estão presos no Presídio Romão Gomes, exclusivo da Polícia Militar, na Capital, onde ainda permanecem. Eles são indiciados em vários inquéritos. Em setembro do ano passado, o juiz de Direito Davi de Castro Pereira Rio, da 2ª Vara Criminal, os pronunciou para que sejam julgados, em data ainda não determinada, pelas execuções de Rafael Augusto Vieira Muniz e Bruno Augusto Vieira Gorrera, e pela tentativa de homicídio contra Wellington Ludin Dias. Também são indiciados pelos assassinatos de Matheus Aparecido da Silva e Felipe Buono.

Em todas estas mortes, os militares que trabalhavam no 17º Batalhão (em Mogi) e 32º (Suzano) são apontados como autores. Estima-se que, entre 2011 e 2016, mais de 30 jovens podem ter sido mortos em condições semelhantes. Há novos casos ainda na fase de inquéritos que envolvem Maria Aparecida Alvos Marttos, mãe de Diego Rodrigo Marttos, assassinado em outubro de 2015, em Jundiapeba; e Ivani Lira dos Santos, mães de Breno Santos Vale, de 14 anos, também assassinado no mesmo Distrito. “Estamos nos unindo para aumentar a nossa força. Pelo menos os processos estão sendo encaminhados. No nosso caso, apesar da falta de testemunhas, há fortes indícios de serem os mesmos envolvidos porque os crimes têm as mesmas características”, observa Maria.

O inquérito

No primeiro dia de audiência de instrução, que é o encontro entre juiz e parte indiciada, defesa e promotoria para a leitura do processo e início do trabalho judiciário, dos policiais militares Fernando Cardoso Prado de Oliveira, 30 anos, do 32ºBPM/M, e Vanderlei Messias Barros, 38, do 17º BPM/M, realizada ontem, também começaram a ser ouvidas as testemunhas de defesa e acusação, na audiência presidida pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Mogi, Paulo Fernando Demora de Mello. Essa parte pode demorar alguns dias.









De acordo com o promotor Leandro Lippi Guimarães, foram ouvidas 15 testemunhas arroladas pela acusação, além de duas vítimas. “O próximo passo é ouvir as quatro testemunhas de acusação que faltaram hoje, as de defesa e depois ouvir os réus, mas sem data definida”, explicou.

Uma das integrantes do movimento que reúne mães das vítimas, a professora Inês Paz, que ajudou a organizar o protesto em frente ao Fórum, considerou “positivo” o resultado da manifestação. Ela disse que “o grupo vem se fortalecendo cada vez mais com a adesão de mães e até de pais que não vão parar enquanto não houver justiça”. Na opinião dela, já houve avanço na Justiça.

Inês, que integra o grupo por ter dado aula a alguns dos jovens assassinados na Cidade, disse que no próximo mês o grupo Mães Mogianas vai voltar a procurar o promotor Leandro Lippi para se informar sobre os resultados e pedir celeridade para realização do Tribunal do Júri nos casos que já foram avaliados em duas audiências anteriores.