Mães dão exemplo de fibra no Centro de Paradesporto

DANILO SANS

Assim como amor de mãe não tem limites, a dedicação de algumas delas transpõe qualquer barreira. Neste Dia das Mães, a reportagem de O Diário foi até o Centro de Paradesporto de Mogi das Cruzes, no Rodeio, para contar histórias de mulheres que se doaram completamente aos filhos e permitiram que eles, apesar de limites físicos e mentais, pudessem ter autonomia e uma vida de liberdades. Elas passaram por cima de casos de violência médica e doméstica e deram a vida duas vezes àqueles que trouxeram ao mundo.

Grandes amigas

Somente depois de 18 incansáveis anos de terapias e tratamentos, a dona de casa Vera Lúcia Oswaldo, de 63 anos, obteve o diagnóstico da filha, Elda Priscila, de 32 anos: amiotrofia espinhal progressiva, uma doença degenerativa caracterizada pela atrofia muscular.

Apesar de conservar a mente em perfeitas condições – com uma memória invejável, inclusive -, Elda foi, gradativamente, perdendo todos os movimentos do corpo, até que, aos 18 anos, deixou de fazer o que mais gostava, escrever.

Elda diz que, graças à mãe, conseguiu ser independente mesmo em condições tão limitantes. Ela se tornou psicóloga, se especializou em Psicologia do Esporte e dedica parte do tempo a ajudar voluntariamente pais, mães e pessoas com deficiências a recuperarem a autoconfiança, a autoestima e a autonomia.

O pai nunca participou muito da vida de Elda. “Ele não aceitava”, lamenta Vera Lúcia. Já a mãe não vacilou nem por um instante, mesmo após ter passado por um divórcio complicado. “Ela é minha filha. Tudo o que fiz foi dar amor. Não foi assim tão difícil. Minha família me ajudou e nós pudemos encarar juntas esse desafio”, conta. A mãe a levava todos os dias à faculdade e ajudava com as despesas dos estudos com o salário que ganhava como diarista.

Hoje, Elda é atleta da bocha adaptada, e tira do esporte o sustento da casa, recebendo patrocínio das empresas Julio Simões e da Nissan. “Hoje é ela quem me sustenta, faz por mim o que filhos sem deficiência não fazem pelos pais. Minha filha me ensina muito, somos, acima de tudo, amigas” ressalta.

Sempre ao seu lado

A pensionista Maria de Lourdes Esteves, de 63 anos, estava literalmente sozinha no quarto do hospital, quando a filha mais nova, Janaina, nasceu. Sem a ajuda de médicos ou enfermeiros, a criança acabou ficando alguns instantes sem respirar. “Minha filha vai morrer se não chorar”, pensou, antes de recuperar as forças e pegá-la no colo. A baixa concentração de oxigênio no cérebro no momento entre o nascimento e o choro foi suficiente para desenvolver na menina um quadro de deficiência intelectual, condição geralmente irreversível conhecida popularmente como retardo mental.

Hoje, Janaína tem 36 anos, joga basquete, dança, faz atletismo e taekwondo. O corpo dela se desenvolveu normalmente, mas ela permanece com a mentalidade de uma criança de seis anos. A mãe não gosta de dizer que ela é especial. “Especial sou eu, que a recebi de Deus para cuidar”, diz.

Janaína foi diagnosticada com deficiência intelectual com pouco mais de um ano de idade. A mãe passou a desconfiar vendo que a menina não era tão ativa quanto foram os irmãos dela. “No começou foi muito difícil, mas hoje ela só me traz alegrias”, comenta Maria de Lourdes.

Graças aos cuidados da mãe, Janaína ganhou certa independência. “Claro que ela tem alguns limites, mas é tão minha filha quanto os outros três”.

Hoje, as duas ficam juntas praticamente 24 horas por dia. A mãe acompanha a filha em todas as atividades, tanto no Centro de Paradesporto quanto no Ginásio Municipal. “Eu vivo em função dela. Minha filha é tudo na minha vida. É doce, meiga, amorosa, atenciosa com os colegas e só um pouquinho desobediente”, completa, em tom de brincadeira.

Força e companheirismo

De segunda a sexta-feira, a professora aposentada Tatsuko Takeuchi Kogishi, de 64 anos, leva o filho caçula, Eduardo, de 25 anos, para estudar ou fazer atividades físicas. Eles são inseparáveis e um é o alicerce do outro. “O pai dele se foi em 2014. Se não fossem pelos meus filhos, eu nem teria mais razão para viver”, conta, emocionada.

Tatsuko descobriu que o filho nascera com Síndrome de Down instantes após o parto. “O pediatra perguntou a minha idade. Eu disse que faria 39. Ele deu uma risada e disse: ‘Então está certo’. Eu comecei a chorar”, lembra.

Ela deixou de lado a carreira de professora e passou a dedicar todo o tempo ao filho, e só voltou a pegar algumas aulas – para conseguir se aposentar – quando ele tinha oito anos.

Hoje, ela o acompanha diariamente à escola e, duas vezes por semana, às atividades físicas. Ele joga basquete e se arrisca no futebol com o time de deficientes visuais. “Ele adora este lugar. Comecei a trazê-lo porque dentro de casa ele ficava muito parado, almoçava e ia deitar, assistir à TV. Aqui ele se movimenta, entra em contato com outras pessoas”, ressalta.





Os dois vão a parques nos finais de semana. Visitaram, recentemente, o circo, mas o programa favorito deles, segundo Tatsuko, é ir ao ginásio assistir às partidas de basquete.

“Quando eu soube que meu filho tinha Síndrome de Down, eu fiquei sem chão. Não sabia com o que iria lidar”, relata. Foi o susto de alguém que enfrentaria algo novo, desconhecido. “Olhando para trás, aquele desespero até parece besteira agora. Meu filho é a maior felicidade da minha vida”, diz.

Treinadora de mão cheia

De mãe a treinadora, Ilma Nogueira de Oliveira, de 68 anos, passou por momentos difíceis durante o desenvolvimento da filha Roberta Vilela, hoje com 43 anos, diagnosticada com paralisia cerebral ainda nos primeiros meses de vida.

Quando Roberta tinha 15 anos, Ilma foi obrigada a assumir sozinha os cuidados dos quatro filhos e o sustento da casa, sem renda nem trabalho, pois já tinha abdicado de tudo pelos filhos. “Quando meu marido saiu de casa, eu pedi para que ele que, pelo menos, ficasse com as crianças, porque eu não teria nada para dar a elas. Eu me vi sem saída”, conta.

Inicialmente, ela passou a depender da ajuda de amigos e familiares, até conseguir tocar sozinha. “Hoje, meu único arrependimento é não ter me separado antes. Eu me sentia dependente, mas descobri que não era”, ressalta, falando com orgulho que “um filho virou arquiteto, outro biomédico, um trabalha com gestão financeira e a Roberta é atleta”.

Ilma viu a filha crescer, tomar o gosto pela bocha adaptada e ser convidada para a Seleção Brasileira. Roberta é bicampeã brasileira no esporte, ficou em 2º lugar no Panamericano de 2003 e só não foi competir na Nova Zelândia por falta de recursos.

A partir de 2010, Ilma passou a ser a treinadora da filha e a acompanhá-la também às competições. Elas viajaram juntas para Guadalajara, no México, em 2011, e seguem em pleno ritmo de treinamentos. Hoje, a renda de casa vem basicamente dos patrocínios recebidos pela atleta. “Minha filha é uma dádiva de Deus”, conclui a mãe.