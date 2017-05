Mães, as eternas guerreiras

Artigos

Olavo Câmara

Nunca é demais comemorar o Dia das Mães. Afinal, o que significa amar? O amor pode ser visto e sentido de acordo com os sentimentos e emoções de cada um. Quando se fala em mãe, é como se pudesse “segurar a sua mão e acorrentar a sua alma” para que permanecesse para sempre ao nosso lado. Dá a vida material para que a alma universal como uma “chispa divina” penetre no corpo que está sendo gerado com tanto carinho, dedicação e zelo. Ensina as primeiras palavras, higieniza o corpo do bebê, dá mamadeira, “papinhas” e o ajuda a se desenvolver. Ensina os primeiros passos, conta histórias e chora ao seu lado.

O papel de mãe é maravilhoso, principalmente, quando vê o resultado do seu amor que é o filho crescido, formado e pronto para enfrentar a vida. Caso fosse possível não permitiria jamais que as mães partissem desta vida para o mundo invisível. Reflita e pergunte a si mesmo: Quais são as suas melhores lembranças? Acaso não foram os ensinamentos, as alegrias e os divertimentos que a sua mãe lhe deu? Há filho ingrato que não visita a mãe enquanto é tempo, depois se lamenta da perda daquela que se sacrificou e lhe outorgou tudo que possui em vida.

A mulher é mais sensível que o homem? Sim e mãe é a principal responsável pela vida, pelo amor e pela continuidade da raça humana, pois, sem mãe, a vida se tornaria muito triste e Deus, teria que mudar os destinos do mundo. Parabéns a todas as mulheres e mães e desejamos que sejam felizes! Admirá-las hoje e sempre é o papel do filho sincero e do esposo. Que sejam conservadas até o final dos tempos. Às mulheres que partiram para outras dimensões do cósmico, guardaremos para sempre as suas imagens e as melhores lembranças, afinal a vida é eterna e a morte não existe. A cada noite ao contemplarmos uma estrela no céu nos lembraremos daquelas que se foram, com muita devoção e eterno agradecimento pelo que nos legaram em amor, bondade, sabedoria e por nos ensinar os caminhos do bem. A estas poderosas mulheres, devemos deixar registrado que um dia nos encontraremos novamente em alguma dimensão do universo. Dedicamos às mulheres dos nossos corações o amor sincero e profundo.

Caso fosse possível voltaria a ser criança para receber o carinho, a tolerância, as cantigas de ninar e os ensinamentos verdadeiros. Vale lembrar que “haja o que houver, aconteça o que acontecer, o símbolo da humanidade ainda será uma mãe com o seu filho nos braços”.

Olavo Câmara é advogado, professor, mestre e doutor em Direito e Política