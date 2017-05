Artigos

Perseu Gentil Negrão

Não sou chegado em datas como Dia das Mães, dos Pais, do “Surfista de Trem” etc, pois são meramente comerciais. Porém, é difícil fugir delas, face ao “bombardeio” da mídia. Com esse “clima”, na semana passada li a poesia “Visita à casa paterna” (Luiz Guimarães Júnior):

“Como a ave que volta ao ninho antigo,

Depois de um longo e tenebroso inverno,

Eu quis também rever o lar paterno,

O meu primeiro e virginal abrigo.

…

O pranto

Jorrou-me em ondas… Resistir quem há de?

Lembrei do “meu primeiro e virginal abrigo”, cuja alma era Mamãe, inesquecível, doce e amada. Como dizia Papai, Mamãe fez o Tiro de Guerra 3 vezes; formou-se 2 vezes em direito e 1 em medicina; e foi aprovada em 2 concursos para o Ministério Público. Difícil conceituar saudade, mas penso que é a presença dos ausentes. “As primeiras palavras que consegui articular, os cadernos da infância, os brinquedos, as orações ensinadas com paciência, o amor, o carinho, o desvelo, os pratos gostosos, a casa grande, onde a felicidade morou tanto tempo… A ida ao grupo escolar, de uniforme novo e bem passado, com a bolsa e a lancheira, o caderno, o lápis e a borracha; os conselhos, a moral rígida e intransigente; as histórias contadas à noite, na hora do sono; os cuidados incomparáveis nas doenças; o consolo, o refúgio, a persistência, o entusiasmo… e, sobretudo, o amor, grande, imenso, único, infinito” (Livro “A Estrada Vida” – Rubens Sudário Negrão).

Um grande amor em pequenos gestos: Durante o grupo escolar Mamãe corrigia a tarefa e tomava o ponto. No ginásio, não permitia que eu faltasse e fazia meus “trabalhos” de geometria e artes. Na época do serviço militar, Mamãe acordava antes e preparava o café e o fardamento. Durante a faculdade, ao voltar para casa no sábado, havia um delicioso bife à parmegiana e Mamãe dizia: “fiz bastante para sobrar e você comer quando voltar da farra de madrugada”. No domingo à tarde, Mamãe preparava a mala e um farnel…









Mamãe chorou comigo nas minhas derrotas e triunfou nas minhas vitórias.

O Papa Francisco afirmou: “Isso é algo pessoal, mas gosto de pensar que Deus criou a mulher para que todos nós tivéssemos uma mãe.” Pode soar herético mas Deus caprichou demais na minha Mãe.

Perseu Gentil Negrão é procurador do Estado do Ministério Público de São Paulo