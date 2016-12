Mãe faz campanha para cirurgia de filho com problema intestinal

QUADRO DESTAQUE

A dona de casa Jéssica Marzola Benitez, de 25 anos, lançou no último sábado a campanha #VaiChico, para arrecadar R$ 500 mil para que o filho Francisco Marzola Benitez, de 4 anos, realize tratamento cirúrgico na Inglaterra contra a gastrosquise – malformação das alças intestinais. A técnica chamada LILT oferece 92% de possibilidade para que o garoto comece a se alimentar via oral e se livre da sonda. Segundo Jéssica, ele tem apresentado piora no quadro clínico no último ano, que resulta em dores, náuseas e aumento no tamanho da barriga.

O diagnóstico chegou ainda durante a gravidez. No começo, o médico informou à família que o bebê passaria por uma cirurgia simples. Porém, no parto foi detectado que parte do intestino delgado havia necrosado. “Com esta redução do delgado, o Francisco foi diagnosticado com Síndrome de Intestino Curto (SIC) – problemas na absorção de nutrientes”, explica a mãe.









Aos dois meses de vida e internado no hospital onde nasceu, em São José dos Campos, Francisco já tinha sofrido inúmeras infecções. Os médicos começavam a perder a esperança na recuperação do garoto. Foi então que a família o trouxe para Mogi, onde mora. Após contratarem um plano de saúde, ele foi transferido ao Hospital Sabará, na Capital, e permaneceu internado por mais nove meses. “Nesse período, o Francisco sofreu com inúmeras infecções e durante o tratamento de uma delas, ele teve parada cardíaca, que por um milagre não lhe tirou a vida”, conta Jéssica.

Em julho de 2013, Chico passou pela primeira cirurgia de alongamento de intestino, com a técnica chamada STEP, realizada aqui no Brasil. “Esse procedimento trouxe significativas melhoras não só na sua condição médica, mas na qualidade de vida tanto dele quanto nossa, e também na condição psicológica. Passamos a acreditar ainda mais numa completa recuperação dele”, enfatiza.

A primeira alta médica chegou duas semanas do primeiro ano. Apesar de estar em casa, a mãe conta que os cuidados não diminuíam e, após um ano de internações e voltas ao lar, em agosto de 2014, Francisco repetiu o procedimento cirúrgico, mas o resultado não trouxe tantas melhorias quanto o primeiro.

No decorrer dos anos, Francisco conseguiu ganhar peso, crescer e desenvolver o intelecto. Entretanto, a condição ainda é distante da considerada normal para uma criança de quatro anos. “Além dos riscos de infecção e de outras doenças, ele precisa hoje estar conectado 12 horas por dia ao ‘fio’, como ele gosta de chamar a sonda. Isso somado à aplicação dos medicamentos e dietas via gastrostomia, que o limitam de realizar diversas atividades”, conta a mãe.

Em busca de alternativas para reverter este quadro, Jéssica foi orientada por uma amiga, do Sergipe, que tem uma filha com a mesma enfermidade. A menina passou pelo procedimento em Manchester, com o médico Antonino Morabito, no Royal Manchester Children’s Hospital, e hoje leva uma vida normal.

Quem se interessar em contribuir com a campanha pode realizar depósito no Banco Itaú, agência 3146 e conta 45387-7 ou pelos canais online disponíveis no site http://www.vaichico.com.br/ .









#ForçaIsa

Após reportagem publicada em O Diário, no último domingo, a campanha #ForçaIsa criada por policiais militares da Região a fim de arrecadar os R$ 500 mil necessários para a cirurgia de LILT indicada à garota Isabela Ponte Ramos Diringer, 12 anos, também vítima da gastrosquise, recebeu a doação de R$ 200 mil garantida pelo cabo da PM, Raul Rocha dos Santos, 34.

Ele também mobilizou a internet para conseguir R$ 300 mil e comprar um coração artificial para o filho Guilherme Rocha dos Santos, 15. Mas, no último sábado, o rapaz foi informado de que havia um coração para ser transplantado no garoto, então ele pediu para repassar o valor arrecadado à campanha #ForçaIsa.

Quando soube do transplante, o cabo Rocha pensou em repassar o dinheiro para o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc), onde o filho tratou de leucemia. “Era uma forma de retribuir a ajuda que deram a ele, mas o Guilherme pediu, antes de entrar no centro cirúrgico, para doar o valor à Isa”, conta.

Apesar de Guilherme morar na Capital, ele soube da mobilização para ajudar a garota via WhatsApp. Rocha já repassou o valor para a conta bancária da #ForçaIsa. No começo da noite de ontem, a ação já havia arrecado R$ 244 mil. Os interessados em contribuir têm acesso aos dados no site www.ajudeaisa.com.br .