Mãe diz que funcionária da Santa Casa fez proposta para venda do bebê

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE/SP) abriu investigação a respeito de uma suposta intermediação por parte de uma funcionária da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes na tentativa de venda de uma criança nascida no hospital. A denúncia foi apresentada à Promotoria pela mãe do bebê, que teria sido abordada por uma mulher que dizia trabalhar na maternidade local e que poderia viabilizar o repasse do recém-nascido a outra família. O MPE solicitou a relação completa de servidores do hospital filantrópico para iniciar o processo de tentar identificar a mulher.

O caso teria acontecido há duas semanas. O processo foi instaurado em 19 de maio, sexta-feira retrasada. A investigação será conduzida pela 13ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, sob responsabilidade da promotora Raquel Bueno de Camargo. Não há prazo para conclusão da apuração.

O Diário apurou que vários ofícios foram direcionados à Santa Casa. Um deles pedia a relação de funcionários da Santa Casa e os nomes daqueles que estavam em serviço na unidade no dia da suposta tentativa de venda do recém-nascido. O MPE solicitou esclarecimentos à direção do hospital filantrópico para tentar apurar quem seria a suposta funcionária.

A mãe se negou a vender a criança e acabou por denunciar o caso ao Ministério Público. A denúncia de suposta tentativa de venda de um recém-nascido acontece em meio a uma nova crise da Santa Casa. Há mais de uma semana, o hospital filantrópico sofre com a superlotação nas alas de maternidade e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal. No ápice da situação, a Santa Casa chegou a ter 70 mães para 38 leitos de maternidade. A medida fez com que anteontem, em entrevista exclusiva a O Diário, Ricardo Bastos, diretor técnico do hospital, anunciasse que a provedoria encomendou um projeto a um escritório de arquitetura da Cidade para aumentar a maternidade local. A intenção é que sejam abertas mais 10 vagas de UTI Neonatal e 17 de maternidade. A ideia ainda não tem custos estimados.

O jornal solicitou entrevista com a promotora que apura o caso, contudo, por meio da assessoria de imprensa do MPE, ela disse que não comentará o inquérito ainda em fase de elaboração.

Procurada, a assessoria de imprensa da Santa encaminhou a seguinte nota: “A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes informa que já foi notificada do fato e que encaminhou resposta oficial ao Ministério Público do Estado de São Paulo – 13ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Mogi das Cruzes”, trouxe o posicionamento.

Depois da fase de explicações, se achar necessário o indiciamento de alguém, o MPE requere à Polícia Civil a instauração de um inquérito criminal que pode resultar na detenção da pessoa indiciada.

Casos de tentativa de venda de crianças não são algo inédito envolvendo personagens de Mogi das Cruzes. Em 2013, uma mulher, na ocasião com 22 anos, moradora da Cidade, foi até Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), para tentar vender o filho de 1 ano a um casal gaúcho. Os três foram presos em flagrante pela Brigada Militar. A criança ficou sob guarda da avó, moradora do bairro de Varinhas, no extremo de Jundiapeba.