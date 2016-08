Made In Mogi: Fotos ilustram o melhor da Cidade

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

A Mogi das Cruzes que hoje comemora 456 anos é uma Cidade especial, da qual podem se orgulhar todos os que nela vivem, podendo desfrutar de muita coisa que só por aqui existe. Um lugar que ainda preserva e valoriza tradições, personagens, usos e costumes, que tornaram Mogi ímpar, capaz de cativar os que aqui aportam e acabam ficando, atraídos pelos seus aspectos pouco comuns e suas raridades.

Afinal, onde mais poderiam ter vivido as pessoas que inspiraram o desenhista Mauricio de Sousa – que aqui passou parte de sua infância e juventude – a criar personagens como Horácio, Cebolinha, Cascão e o incomparável Chico Bento?

E qual outra Cidade teria uma Festa do Divino com mais de três séculos, com atrações únicas, como a Entrada dos Palmitos e os saborosos afogados e tortinhos?





Só mesmo em Mogi para que uma iguaria de nome “bife esquisito” fosse saboreada e aprovada há tanto tempo, assim como doces cristalizados e uma “traíra sem espinho”. Aqui também se convive com sabor do caqui, cogumelos, verduras e legumes especiais, e também com a beleza das orquídeas.

São também da Cidade as esculturas feitas à base de sucatas pelo artista Lúcio Bittencourt, os estonteantes modelos do estilista Victor Zerbinatto, as fotografias magistrais de Laílson Santos, os pratos deliciosos do chefe Valdir Stilhano, a categoria de Dirceu Pinto, bicampeão paralímpico de bocha adaptada, a competência do “Menino de Ouro” Luiz Bacci, e a sapiência do professor José Mariano, da USP.

E há ainda a Serra do Itapeti com o Pico do Urubu e o convento dos monges camaldolenses; Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga; Casarão do Chá; Banda Santa Cecília, entre outras tantas mogianidades.

É esta Cidade única que O Diário mostra nas próximas páginas desta edição especial, um presente para a Mogi que também merece nossos parabéns.

