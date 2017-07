Luta pela vida

Editorial

Pior fruto do crescimento desordenado das cidades do Alto Tietê, a crise no setor de maternidade regional chega a uma situação insustentável: o déficit de leitos para internação está influenciando nas curvas negativas da mortalidade infantil estadual.

As mortes de recém-nascidos nas cidades do Alto Tietê têm puxado para cima os índices gerais de São Paulo. Isso acendeu o sinal de alerta dos técnicos das prefeituras, que esmiúçam as planilhas médicas e hospitalares para elevar a resolutividade do serviço público e, por consequência, da qualidade e da expectativa de vida da população.

Quando um hospital toma a difícil decisão de não receber mais gestantes por falta de leitos, ele desencadeia outros reflexos que vão de complicações de um pós-parto para a mãe e o bebê, ao aumento da mortalidade infantil.

Os números dessa radiografia foram apresentados na segunda-feira pela Câmara Técnica de Saúde, aos prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê ( Condemat).

Os dados confirmam quanto o Alto Tietê pena por não receber investimentos nesse setor. A Região possui 299 leitos obstétricos, sendo 280 para partos de risco habitual e 19 de alto risco. Para atender bebês entre a vida e a morte, o Alto Tietê precisaria de mais 90 vagas.

Faltam 292 leitos hospitalares para atender dentro de um bom nível de segurança a população regional, estimada em 3 milhões de habitantes.

A situação não melhora no setor de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal. O Alto Tietê tem 19 leitos públicos, e precisaria de mais 18, quase metade a mais do que os médicos e gestantes podem contar, num caso de uma complicação mais grave.

Os dados baseados nos índices da Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, estão sendo mapeados pelo Condemat, para sustentar uma bandeira regional que terá como objetivo pressionar os governos do Estado e Federal a liberarem recursos financeiros para combater o déficit.

O argumento principal será a necessidade de o Alto Tietê reduzir a mortalidade infantil, um índice social que contrasta com o de outras regiões paulistas, melhores assistidas pelos governos anteriores na área hospitalar.









A regionalização dessa demanda é um acerto. E será um teste da força política do Condemat. Por fim, Mogi das Cruzes arca com uma parte do custeio da maternidade da Santa Casa de Misericórdia. E também enfrenta o altíssimo ônus social e judicial quando a superlotação, uma das causas da infecção hospitalar, coloca em risco a vida de quem está chegando ao mundo da pior maneira possível.