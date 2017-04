Luta contra o tempo

Editorial

Nos últimos três anos, o mapeamento das invasões, tentativas de ocupação e o desmembramento de terrenos para a implantação de loteamentos aponta que alguns dos bairros mais visados estão localizados nos distritos de Quatinga, Jundiapeba e Taiaçupeba.

Interligadas, esses três regiões possuem grandes áreas desocupadas, alvo de empreendedores mal intencionados, que agem muito rapidamente para driblar as fiscalizações e vender os lotes a pessoas que dificilmente podem se valer do desconhecimento de especificações da lei de proteção aos mananciais, que exige amplas metragens e uso restrito do solo.

Praticamente da noite para o dia, esses malfeitores abrem clareiras na mata e delimitam recortes dos terrenos, oferecidos a compradores publicamente. Muitas vezes, flagrados, esses empresas mudam o nome dos loteamentos e novamente retomam as vendas de imóveis que não podem ser comercializados sem autorização.

Neste início de governo, o prefeito Marcus Melo (PSDB) determinou rigor no combate às ocupações ilegais e reuniões estão sendo realizadas para integrar os órgãos fiscalizadores municipais (secretarias de Planejamento, Assuntos Jurídicos e Meio Ambiente) e estaduais (Polícia Ambiental, Cetesb).

Além dos levantamentos oficiais, visualmente é possível notar o avanço da ocupação de áreas como as proximidades das barragens e os reflexos negativos disso, como a degradação ambiental e social desses lugarejos.

Um loteamento ilegal impacta no meio ambiente, na vida das comunidades ao redor dele e também nas contas públicas. É preciso prover escola, saúde, segurança e todos os outros serviços públicos para esses novos moradores. Por isso, a fiscalização precisa ser mesmo severa, como a participação dos órgãos oficiais e da sociedade. Quem vê um desmatamento ilegal deve denunciar. Quem é assediado para comprar um terreno nessas áreas deve ter a certeza que se trata de um loteamento legal.

Mesmo em regiões onde a participação comunitária na vida dos distritos é mais forte, essas ocupações estão criando novos núcleos de moradia ilegais. É o caso de Taiaçupeba.

Apesar dos esforços, o que tem sido feito não está conseguindo deter esse fenômeno – há algum tempo, a Barragem do Rio Jundiaí recebe esgoto irregular. Nesse mesmo período, ano passado, essa situação foi denunciada pelo vereador Pedro Komura.

A preocupação, novamente destacada por nossa reportagem, é mau sinal: a pressão imobiliária ganha posições na luta pela proteção dos mananciais e das comunidades rurais que vivem nessas áreas que interligam as serras do Mar e do Itapeti e a várzea do Rio Tietê, e criam corredores verdes para a produção da água, do ar limpo e da vida com qualidade em Mogi.