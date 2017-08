Cartas

O ex-presidente Lulla, sem os marqueteiros que respondem processo na Lava Jato, parte para o “Lulla radical”. Ao abandonar o “Lulla paz e amor” criado pelo marqueteiro Duda Mendonça que o levou a ganhar as eleições em 2002, assume sua real personalidade. Truculento, enganador, mentiroso, bajulador e de falsas personalidades. Que seja bem-vindo o Lulla real! Apesar de se mostrar sempre um camaleão, assumindo mil personalidades, sem os marqueteiros para indicar como chegar aos crédulos com suas propagandas enganosas, o Lulla real, sem máscaras aparece. Que bom! O povo precisa aprender a fazer suas escolhas enxergando a realidade com seus próprios olhos. Não com mentiras contadas pelos marqueteiros.

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br