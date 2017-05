Lulla, o ator!

Cartas

Se em vez da política o ex-presidente Lulla tivesse optado pela carreira de ator ou apresentador de TV, estaria hoje milionário como Luciano Huck, Silvio Santos, etc, e com uma grande vantagem: tudo dentro da normalidade e lei, e não estaria hoje precisando depor diante do juiz Sérgio Moro, por ataque aos cofres públicos. Porque, cá entre nós, que ele finge como qualquer bom ator, isso finge. E com uma capacidade tão ímpar, que ainda convence um monte de “telespectadores”.

Beatriz Campos

