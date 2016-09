Comentários (0) Cartas Like

Exatamente lá, no STF, sentado bem atrás do decano Celso de Melo.

O qual, por sinal, fez um discurso sob medida para ele e tantos outros políticos, tão acostumados a meterem as mãos nos cofres públicos.

Lá estava ele, com sua gravata de listras verde e amarela, “tão patriota” como nunca, me comoveu.





Com aquela cara de não é pra mim que está dizendo isso, cínico como sempre, nem sei o que lá foi fazer.

Afinal, pairam sobre ele muitas denúncias e acusações do próprio STF, falou bobagens a respeito de integrantes daquela Corte mas com a cara de pau que lhe é peculiar, marcou presença, com certeza numa estratégia de fazer de conta que é inocente.

Ouviu um discurso duro e direto, encaixe perfeito, com endereço certo, só faltou o RG e CIC.

Eu, que nada tenho a ver com isso, fiquei constrangida, só imaginando a situação.

A estrela decadente, por uma fatalidade, sentado bem atrás e a câmera focando o tempo todo.

Poderia ter se poupado de tal vexame.

E por falar em vexame e estrela decadente, aquelas vermelhas, que outrora eram estampadas com orgulho nas propagandas eleitorais dos candidatos do partido e aliados, sumiram?

Por que será, se todos são inocentes e tudo não passa de denúncias sem fundamentos?

Essas pessoas sempre acreditaram nas próprias mentiras, mas parece que agora, nem elas.

Que vexame!

Heloisa A. Martinez – heloisa_martinez@hotmail.com