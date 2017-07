Lula e o incêndio eleitoral

Artigos

Gaudêncio Torquato

Twitter: @gaudtorquato

É precária a hipótese de que a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro o transforma em um “morto político” e, por conseguinte, sem condições de ajudar o PT. Como o Brasil não fez a tão clamada reforma política, continuará com velhas receitas, onde entram condimentos como mistificação das massas, cooptação eleitoral à base da pecúnia, regras que amparam a existência de legendas sem doutrina. Sob essa armação, Luiz Inácio continuará a ser um exímio influenciador de corações e mentes.

Há outras razões que contribuem para lapidar o perfil de Lula: detém (ainda) forte dose de carisma, sendo o líder mais populista do país; alta visibilidade; domina a expressão de palanque; e o PT, ao contrário de outros partidos, abriga aguerrida militância. Assim, a vida política de Lula não se encerra com a condenação do juiz Moro.

Tentemos desenvolver pontos dessa abordagem, a começar com o processo de vitimização em que se envolverá. O eleitorado das regiões menos desenvolvidas tende a se solidarizar com seus ídolos, principalmente quando estes vestem o manto de perseguidos. O discurso separatista do “nós” contra “eles” voltará.

A locomoção de Lula pelo país terá o objetivo de ressuscitar a imagem do PT, combalido pela crise política e alvo de escândalos de corrupção desde o mensalão. Se for condenado e tiver a candidatura impedida, suas andanças terão o condão de ajudar perfis próximos ao lulismo, ao mesmo tempo em que poderá ser o construtor e fiador de candidatura única das oposições.

O ex-presidente é marcado com a mais alta taxa de rejeição: beira 60% em regiões como o Sudeste. A eventual puxada para cima dos índices de Lula nos fundões do país corresponderá aumento de rejeição.

Resta aduzir que, confirmada a condenação na 2ª instância, Lula deverá ser recolhido. Preso, agitará a militância. Absolvido, será candidato do PT. Será o maior teste de nossa democracia.

Firmar-se-á a crença de que o Brasil deverá finalizar o trabalho de assepsia nos vãos da política, com a mudança de regras. A nova ordem poderia, até, abrigar o parlamentarismo, cujo vértice estaria apoiado em uma estrutura partidária enxuta e com entes capazes de representar o pensamento nacional. Afinal, o presidencialismo de cunho imperial mostra-se esgotado. Seria a hora de o país se guiar por nova bússola.

Gaudêncio Torquato é jornalista, professor titular da USP e consultor político e de comunicação.