Lula é esperado em Mogi na próxima segunda-feira

Informação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá visitar Mogi das Cruzes na próxima segunda-feira, dia 14, no início da tarde, segundo informa o vereador Rodrigo Valverde, um dos articuladores da vinda do político à Cidade. Lula deverá chegar por volta de 12h30, vindo diretamente de São Paulo para a sede da Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (Aprojur), no Km 3,5 da Estrada das Varinhas, Distrito de Jundiapeba. Lá, ele fará uma avaliação da atual conjuntura nacional, falará sobre reforma agrária, além de dar explicações sobre sua condenação e outros processos resultantes da Operação Lava Jato. A exemplo do que vem fazendo em entrevistas a emissoras de rádio do Norte e Nordeste, ele deverá falar sobre a sua disposição de voltar a se candidatar a presidente da República, no pleito do próximo ano. Caso não venha a ser inviabilizado pela Justiça. A vinda a Mogi fará parte de uma programação que deverá se estender, a partir das 14h30, para Ferraz de Vasconcelos e, em seguida, para a Universidade Federal de Guarulhos, antecedendo a um encontro com a militância do PT de Guarulhos e Região. Durante a primeira quinzena deste mês, o ex-presidente fez política na Grande São Paulo. Depois de passar pelo Alto Tietê, ele deve iniciar uma turnê, de ônibus, durante 20 dias, por cidades do Nordeste do Brasil. Para ontem à noite, na Câmara de Mogi, estava programada uma reunião de integrantes do PT para definir o esquema de organização e mobilização relativo à visita. A notícia sobre a vinda de Lula à Cidade surpreendeu a muita gente, afinal, durante os oito anos em que esteve à frente da Presidência da República, ele jamais compareceu à Cidade, tendo ido pelo menos duas vezes em Suzano, onde o prefeito era seu companheiro de partido, Marcelo Candido. Segundo o vereador Valverde, a vinda a Mogi se deve ao fato de a Cidade haver sediado um raro caso de reforma agrária em área urbana, que foi o episódio dos chacareiros de Jundiapeba.

Meia sorte

O vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães (PMDB) foi um dos dez ganhadores do prêmio de R$ 1mil sorteados pelo Hiper Cap, no último domingo. Foi durante o chamado Giro da Sorte, espécie de consolação para quem não acertou os números relativos aos sorteios de um carro Etios, ou das quantias de R$ 5 mil e duas rodadas de R$ 10 mil cada uma, daquele mesmo dia.

Efemérides

O bispo diocesano de Mogi das Cruzes comemora hoje 37 anos de ordenação sacerdotal, presidindo a celebração de uma missa, a partir das 19h30, no Conjunto Jefferson, na área periférica do Distrito de César de Souza. No próximo dia 17, haverá comemorações por outro motivo: nesta data, o religioso estará fazendo aniversário e completando 64 anos.

Conselho

O Fórum Mogiano LGBT promete protocolar, às 10 horas de hoje, junto ao Ministério Público, uma representação contra a Prefeitura Municipal de Mogi, alegando paralisação do processo que trata de implantação do Conselho Municipal da Diversidade Sexual. A questão remonta ao governo municipal passado e estaria parado na Secretaria de Assistência Social desde outubro de 2016, sem que haja qualquer manifestação da atual administração sobre seu reencaminhamento à Câmara para ser discutido e votado.

Censo Agro

As atividades relativas à futura edição do Censo Agro 2017 do IBGE serão apresentadas às 10 horas de hoje na sede da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, no Centro da Capital. O levantamento do setor agropecuário terá início em 1º de outubro e a coleta de dados deverá se estender até fevereiro do próximo ano. Estima-se que haverá o recenseamento de 5,5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o País. Os dados coletados serão de grande importância para segmentos envolvidos com a produção, infraestrutura de armazenamento, logística, mensuração e regulamentação do setor, servindo ainda para avaliação de políticas públicas destinadas à área rural.

Cotidiano



Frase

Caso não voltem logo atrás, vão acabar com todo o comércio daquela região.

José João Mossri, engenheiro, arquiteto e ex-secretário municipal de Obras, sobre o fechamento da passagem de nível da Rua Dr. Deodato Wertheimer para veículos e pedestres