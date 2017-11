Luiz Vita, em Diário de um jornalista de província – 4

Cidades

Esta é quarta crônica do jornalista Luiz Vita, na sequência aos textos que marcam a celebração do 60º aniversário de fundação do jornal. Vita iniciou sua carreira conosco, em meados da década de 1970, ao tempo em que estudava na Universidade de Mogi das Cruzes. Em São Paulo, deu sequência ao trabalho, atuando em algumas das maiores redações do País

Luiz Vita

Vou contar o que aconteceu, enquanto ainda lembro como aconteceu

Antes da ação, é preciso explicar o cenário, como era o Diário de Mogi em uma cidade pequena, com tradições de uma cidade menor ainda, o que lhe dava um charme especial. Não era uma cidade morta, como as que Monteiro Lobato encontrou no Vale do Paraíba e que inspiraram seus melhores contos (“Urupês” e “Cidades Mortas” são tesouros da narrativa curta). Mogi possuía indústrias e uma comunidade japonesa que impulsionou a agricultura local. Era do tamanho certo para se viver uma vida tranquila, apesar das duas universidades que atraíam um número cada vez maior de cabeludos, entre os quais eu.

(parênteses: quando cheguei à cidade tive que sair na porrada com um grupo de estudantes de engenharia ou medicina que queriam cortar meu cabelo à força, mas eu não deixei. Conseguiram pintar meu rosto, mas tirei a tinta com gasolina em um posto. Hoje, provavelmente, teriam me matado por ter reagido.)

O jornal tinha sete colunas, o que vale dizer que era mais largo que os atuais, que possuem 6 colunas, e oito páginas, divididas em dois cadernos. A cargo dos estagiários restavam poucos espaços em branco a serem preenchidos, pois o jornal já tinha dono para alguns espaços: o Murilo cuidava da seção de polícia, o Ramon cobria o noticiário dos municípios da região, principalmente Suzano, o Moura tinha uma coluna pessoal onde cabia tudo, o Roberto escrevia o editorial e notícias políticas, o Roberto Silva, que também era radialista e pai da Rosângela, escrevia sobre esportes, principalmente sobre o União, uma espécie de Ameriquinha da cidade, pelo qual todos tinham paixão, e o Cláudio Marques, que escrevia sobre TV no segundo caderno.

A molecada cobria a cidade. E o espaço que nós elegemos como a joia da coroa era a capa do segundo caderno, que apelidamos de primeira do segundo, que era branca (não tinha anúncios quase sempre) e permitia uma diagramação mais leve, como fotos bem abertas feitas pelo Pedrinho, que era muito criativo. Ali os textos eram mais autorais, dentro do que nós entendíamos como autorais. Podia ter um assunto da cidade, uma matéria sobre artes, uma entrevista com alguma personalidade, arquitetura.

Chegávamos de manhã e pegávamos a prancheta que estava sobre a mesa do Chico onde estavam as pautas do dia, datilografadas em tinta preta e vermelha, com o nome de cada repórter. Pegar uma pauta significava ir para a rua, ver os acontecimentos de perto, entrevistar pessoas e voltar para escrever. Escrevíamos bastante. Os textos eram longos. Passavam pelo Chico, que corrigia à mão, e enviava para a oficina, no andar de baixo, acessada por uma escada. Era comum nós próprios levarmos o texto para a oficina, onde seriam compostos em linotipo, com chumbo quente. O texto pronto era um bloco de chumbo, dividido em colunas, colocado nas páginas, construídas como um quebra-cabeça pelo chefe da gráfica, o João Prado. Ele montava os títulos letra por letra, seguindo a tipologia marcada pelo Chico. O perigo era trocar alguma letra de ordem e criar um “pastel” que só seria percebido depois do jornal impresso. Lembro que os corpos 48 e 36 eram os mais usados. Eu gostava do itálico, que dava leveza à página e ao texto.

Depois de montada, a rama (uma espécie de forma sem fundo) com a página era coberta manualmente por uma camada de tinta (as mãos do João estavam sempre pretas, tanto que ele estendia o braço quando cumprimentava alguém) e feita prova de cada texto, que seguia em tiras para o revisor que, durante o dia, era o chefe da estação ferroviária. Não lembro o nome dele, acho que se chamava Inácio, mas na oficina todos o chamavam de Burro Velho. Menos eu, claro.









A terminologia caixa alta e caixa baixa, que jornalistas e gráficos usam para designar letras maiúsculas e minúsculas nasceu nas gráficas antigas, como as do Diário. Os tipos (letras e sinais tipográficos) maiúsculos eram guardados em uma gaveta superior e os minúsculos numa gaveta inferior.

(continua)