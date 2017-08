Lucro dos bancos!

Cartas

Enquanto o Banco Central reduz a taxa de juros e comunica que continuará caindo, bancos divulgam resultado do balanço trimestral com lucros bilionários. Tem lógica, porque enquanto o BC diminui juros, bancos continuam independentes, cobrando até 5% ao mês por um crédito empresarial ou pessoal. Quer dizer, existirá sempre no Brasil um governo paralelo que, queiramos ou não, forçará empresas e contribuintes a terem bancos como sócios majoritários. Dinheiro circulando para tirar o País da crise continua raro e caro, porque quem manda é o mercado financeiro e se o “mercado” não corre riscos, o país empaca. Se o tomador não tiver o triplo em garantia, morre à míngua ou paga juros de agiota. Por mais esforço que se faça, 13,5 milhões de desempregados vão demorar muito para recuperá-lo, porque a independência dos bancos também faz parte da democracia.

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br