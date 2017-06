Silene

Next Gislaine e Francisco Arado pelo Luau dos Namorados promovido pela diretoria social do Clube de Campo exclusivamente para os seus associados. (Foto: Elton Ishikawa)

Margarida e Eduardo Yonekawa entre os casais enamorados. (foto: Elton Ishikawa)

Marcelo e Andrezza Bastos presentes ao encontro que contou com musica ao vivo de Johny Duran & Banda. (Foto: Elton Ishikawa)

Maria Clara e Paulo Cesar Trigo também curtindo essa noite especialíssima. (Foto: Elton Ishikawa)

Alexandra França e Cássio Brochado clicados pela Praça de Eventos do clube. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, registradas as presenças de Rodrigo Gomiero e Katiucha Cursino. (Foto: Elton Ishikawa)

8º. Aniversário

Os papais corujas Patrícia e Douglas de Carlo recebem os familiares e amigos nesta quinta-feira, para comemorar o 8º. aniversário da filhota Lara Iabelle com festa, no Buffet Vira Sapeka.

Degustação

A Offer Importados, na Rua Capitão Manoel Rudge, na Vila Oliveira, promove no próximo dia 29, a sua 7ª. Mega Degustação de vinhos. Mais de 100 rótulos, dos mais tradicionais vinhos do mundo serão apresentados e servidos por cerca de 10 importadoras, a partir das 19 horas, no salão social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Convites à venda nas lojas da Offer de Mogi e Arujá. Informações pelo fone 4799-3017.

Corpus Christi

Hoje dia de Corpus Christi os católicos celebram o “Corpo de Cristo”. A festa de Corpus Christi acontece sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.

Feriado

E durante o feriado desta quinta-feira, as lojas do Mogi Shopping vão funcionar no horário das 14 às 20 horas. Já os setores de alimentação e lazer funcionam normalmente, sem alterações, das 11 às 22 horas.

Leilão

O Instituto Projeto Neymar Jr., que atende 2.400 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, em seu complexo educacional e esportivo, na cidade de Praia Grande, promove no próximo dia 22, o seu 1º leilão beneficente no Hotel Unique, em São Paulo, para arrecadar fundos para a instituição. O evento, que contará com a presença de Neymar Jr., será apresentado por Luciano Huck e Claudia Leitte, que também fará um big show, e abertura do humorista Tom Cavalcante, além do jantar especial comandado pelo renomado chef de cozinha Emmanuel Bassoleil. O leilão também acontece virtualmente com inúmeros produtos.

Nats 15

Elizabeth Aparecida Damianovich, Therezinha de Lima Andrez, Eduardo Farias Figueiredo