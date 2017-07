Lombadas perigosas

Cartas

Tenho notado, nos últimos tempos, que as lombadas de vários pontos de Mogi das Cruzes estão com a pintura descorada ou simplesmente sem a devida sinalização de solo. Isso faz com que o motorista só se dê conta do obstáculo quando o seu carro já está muito próximo dele, o que obriga freadas bruscas, colocando em risco quem vem atrás e podendo provocar acidentes.

Outro fato que tenho reparado na Cidade é a sinalização vertical das lombadas colocadas junto a elas, o que também reduz significativamente a sua eficiência. Afinal, quando o motorista é alertado para o obstáculo, já está praticamente em cima dele, não havendo tempo para a freada preventiva, ou a redução progressiva da velocidade, o que deveria ser natural.

Seria interessante que o nosso secretário de Transportes, que já foi policial militar, atentasse para tais fatos, relativamente fáceis de serem solucionados, pois as lombadas foram colocadas para prevenir acidentes e não para ajudar a provocá-los.

José Antonio de Campos

Mogi das Cruzes, Centro