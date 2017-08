Silene

Next Joana D’Arc e Miguel Nagib no almoço promovido pela Loja Lealdade e Sabedoria Ricardo Strazzi em prol da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. (Foto: Elton Ishikawa)

João Montes, na companhia de Nádia e Renata Montes, co-anfitrionando o encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Josy e Odair Souza prestigiando a tarde de benemerência. (Foto: Elton Ishikawa)

Eduardo de Jesus Rodrigues divide o clique o chef Valdir Stihano, que preparou o tradicional Frango à Basilicata. (Foto: Elton Ishikawa)

Tácito e Mariângela Caldas pelo salão do Clube de Campo. (Foto: Elton Ishikawa)

Os colaboradores da APAE, Simone Andrade, Regiane de Paula, Eduardo Francisco e Cristiane Camillo. (Foto: Elton Ishikawa)

Noite de Boteco

O Rotary Club de Mogi das Cruzes marcou para a noite de hoje o “Boteco do Companheiro” que acontece a partir das 20 horas, na Associação de Rotarianos, com comidas de boteco. A renda arrecadada com o encontro será revertida em prol dos projetos sociais da Fundação Rotária.

I Love 80’s

Os apaixonados pelos anos 80 confirmaram presença na festa I Love 80’s, que Leandro Sérgio Silva comanda neste sábado, no salão do Clube Náutico Mogiano. Dentre as atrações da noite, o apresentador e Dj do programa de flashback “Energia na Veia”, da 97 FM, Silvio Ribeiro, que vai animar a pista com os sucessos da época. Convites estão à venda na secretaria do Náutico. Informações pelo fone 4791-7103.

AMORC

O Capítulo Rosacruz Mogi das Cruzes – AMORC promove hoje às 19 horas, a palestra “A Sabedoria no Processo Iniciático Rosacruz” que será ministrada em sua sede da Rua Engenheiro Eugênio Motta, 788, no Alto do Ipiranga. Entrada franca.

Sábado no Patteo

O ComVem Patteo Mogilar, na Rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, continua promovendo o projeto ‘Sábado no Patteo’, que conta com uma feira de produtos artesanais. Ainda por lá uma série de atividades gratuitas para a criançada, com brinquedo inflável, piscina de bolinhas, cama elástica, pintura facial, desfile e show de cães adestrados, que terão início às 9 horas. Para os papais, a apresentação de musica ao vivo com o melhor do jazz e pop rock nacional e internacional.

Nats 19

