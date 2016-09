Loja do shopping de Mogi é furtada em R$ 100 mil

Comentários (0) DESTAQUE Like

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado titular Argentino da Silva Coqueiro requisitou, nesta terça-feira (20), a filmagem do sistema de monitoramento do Mogi Shopping, na Avenida Narciso Yague Guimarães, no Bairro do Socorro, a qual poderá dar pistas para os investigadores Antônio Carlos Alves de Mello, o “Toninho”, Nilson Barbosa, Luiz Claro e Rogério Moura, tentar identificar e prender o ladrão misterioso que passou à noite, das 21h30, do dia 17, sábado, até as 2h25, do dia 18, no estabelecimento comercial, ficando escondido no setor de vendas, conforme pode se comprovar no registro das câmaras. O prejuízo foi estimado em R$ 100 mil, segundo a queixa formalizada no Distrito Central pela gerente Priscila Costa Silva.

Ela foi informada sobre a ação criminosa pela supervisora, a qual constatou, na manhã desta segunda-feira, que a porta de acesso ao depósito de “alto risco” estava aberta e o cadeado quebrado. O local foi consertado e prejudicou a pericia que deveria ser realizada pela Polícia Científica.

O ladrão furtou 113 celulares, 2 playstation 4, 1 notebook, 4 tablets e outros equipamentos. A direção através de sua Assessoria de Imprensa, informou que o Mogi Shopping está colaborando com a Polícia nas investigações.





No começo deste mês, dois assaltantes roubaram carga de tênis e mochilas da Nike, avaliada em R$ 40 mil, no setor de entregas, no Mogi Shopping. A Polícia Civil ainda não tem informações sobre os marginais. Eles ameaçaram matar o motorista Ronaldo Carlos Souza e o seu ajudante, da KT Express Logística e Transporte Ltda, localizada em Barueri.