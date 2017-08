Livro traz contos de autora mogiana

Caderno A - Capa

Filha da professora e escritora Botyra Camorim Gatti, Jane Gatti cresceu em meio aos livros, romances, histórias e poesias. Via a mãe, autora de 18 romances e cronista semanal do jornal O Diário, escrever com prazer e amor cada texto, trabalho que conciliava com os cuidados com a família e trabalhos no Centro Mello Freire de Cultura e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

“Muitas vezes, a minha mãe deixava o feijão queimar, porque começava a escrever e não via o tempo passar. E eu herdei dela essa paixão pela escrita e pela leitura”, conta Jane, que lançou a sua primeira obra intiulada “O Olhar da Madona”.

O livro é uma coletânea com 16 contos, escritos e guardados por ela desde 2001, quando decidiu começar a registrar algumas de suas histórias e reflexões, até então compartilhadas apenas com os mais próximos. “Sempre gostei de escrever e tanto eu quanto os meus irmãos – Vânia, José, Jairo e Jurema – tivemos uma infância com muita vivência cultural. Todos nós aprendemos a tocar piano, ouvíamos música clássica e líamos sobre os mais variados assuntos. Quando eu tinha 10 anos, escrevi uma poesia para a minha madrinha, Jurema. E, ao longo da vida, escrevi uma coisa ou outra, mas somente em 2001 criei meu primeiro conto, que dá nome ao livro”.

Formada em Letras pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) com mestrado em Linguística pela Universidade de São Paulo (USP), Jane deu aulas para alunos dos ensinos fundamental e médio por cerca de 30 anos e em universidades por mais de uma década. “O meu maior prazer sempre foi estar dentro da sala de aula. Vivi experiências maravilhosas como professora. E a minha inspiração para escrever vem do olhar, do sentir cada momento”.

Assim como sua mãe, Jane escreve nos intervalos de suas atividades com a família e os amigos. E os instantes vividos com o marido, Julio Cesar de Campos, os quatro filhos, Alessandra, Fernanda, Ana Flávia e Júlio, e os três netos, Isabella, Felipe e Danilo, também são grandes fontes de inspiração.

Há oito anos, a escritora lançou um blog, o “Viver em prosa e verso” (viveremprosaeverso.blogspot.com), onde compartilha alguns de seus textos – que não estão no livro. “É um espaço que criei para dividir com as pessoas os meus pensamentos, as minhas poesias”, diz Jane, que pretende lançar mais dois livros, um com novas crônicas e o que ela chama de “quase poemas”. “São projetos para 2018”.

“O Olhar da Madona” está à venda nas livrarias Cultura (livrariacultura.com.br), Asabeça (asabeca.com.br) e Boigy (Rua José Bonifácio, 485, Centro, Mogi das Cruzes – SP).

Contato: gatti.jane@gmail.com / viveremprosaeverso.blogspot.com.br